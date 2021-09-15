Тіна Кароль звела з розуму спокусливими формами в прозорому боді з глибоким декольте
Українська поп-діва Тіна Кароль порадувала шанувальників кадрами з нової фотосесії, яка вийшла вельми спекотною і відвертою.
Фото в пікантному вбранні артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram.
Тіна позувала босоніж, сидячи на підлозі і млосно посміхаючись на камеру. Вона постала в напівпрозорому білому боді з відвертим декольте, засвітивши чорний бюстгальтер. Також артистка зібрала волосся в дещо розпатланий пучок і зробила ніжний макіяж з акцентом на очі.
Зірка приймала ефектні пози, демонструючи довгі ніжки і пишний бюст.
Тіна Кароль похвалилася розкішними формами у відвертому вбранні (фото: instagram.com/tina_karol)
"Плювати, що віднесло, головне – в унісон. Притискай мене ще сильніше до себе", – заінтригувала підписом виконавиця.
Фанати тут же запідозрили, що це рядки з нової пісні, а також викупали Кароль в компліментах.
- Ось той кадр, де видно красиве тіло і немає ні краплі вульгарності .. так мало хто може побачити кадр! ЗАХОПЛЮЮСЬ
- Тіна, ти така сильно красива
- Нас чекає нова пісня?
- Чорт!!! я закохалася!
- Воу, воу, легше
- Гасіть пожежу
- Боже! Королева
- Ідеал ідеал
- Хочу вже почути цю пісеньку. Тіна богиня як завжди
- Найкрасивіша
- Така ніжна...
Нагадаємо, раніше сплив серйозний гонорар Тіни Кароль за корпоратив - стало відомо, скільки коштує запросити зірку.