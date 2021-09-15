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Тіна Кароль звела з розуму спокусливими формами в прозорому боді з глибоким декольте

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Середа 15 вересня 2021 16:32
Тіна Кароль звела з розуму спокусливими формами в прозорому боді з глибоким декольте Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Марина Настевич

Українська поп-діва Тіна Кароль порадувала шанувальників кадрами з нової фотосесії, яка вийшла вельми спекотною і відвертою.

Фото в пікантному вбранні артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Тіна позувала босоніж, сидячи на підлозі і млосно посміхаючись на камеру. Вона постала в напівпрозорому білому боді з відвертим декольте, засвітивши чорний бюстгальтер. Також артистка зібрала волосся в дещо розпатланий пучок і зробила ніжний макіяж з акцентом на очі.

Зірка приймала ефектні пози, демонструючи довгі ніжки і пишний бюст.

Тіна Кароль звела з розуму спокусливими формами в прозорому боді з глибоким декольтеТіна Кароль звела з розуму спокусливими формами в прозорому боді з глибоким декольтеТіна Кароль звела з розуму спокусливими формами в прозорому боді з глибоким декольтеТіна Кароль звела з розуму спокусливими формами в прозорому боді з глибоким декольтеТіна Кароль звела з розуму спокусливими формами в прозорому боді з глибоким декольте

Тіна Кароль похвалилася розкішними формами у відвертому вбранні (фото: instagram.com/tina_karol)

"Плювати, що віднесло, головне – в унісон. Притискай мене ще сильніше до себе", – заінтригувала підписом виконавиця.

Фанати тут же запідозрили, що це рядки з нової пісні, а також викупали Кароль в компліментах.

  • Ось той кадр, де видно красиве тіло і немає ні краплі вульгарності .. так мало хто може побачити кадр! ЗАХОПЛЮЮСЬ
  • Тіна, ти така сильно красива
  • Нас чекає нова пісня?
  • Чорт!!! я закохалася!
  • Воу, воу, легше
  • Гасіть пожежу
  • Боже! Королева
  • Ідеал ідеал
  • Хочу вже почути цю пісеньку. Тіна богиня як завжди
  • Найкрасивіша
  • Така ніжна...

Нагадаємо, раніше сплив серйозний гонорар Тіни Кароль за корпоратив - стало відомо, скільки коштує запросити зірку.

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