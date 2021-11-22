Тіна Кароль з сином у Британії зачарували появою у вишиванках

Нещодавно син Тіни Кароль Веніамін відсвяткував 13-річчя. Зіркова мама показала фото з підрослим іменинником, адже спеціально з такої нагоди прилетіла до Великобританії, де живе і вчитися її спадкоємець. У Лондоні хлопчик з 8 років, він живе в укаїнській родині, де шанують і дотримуються національних традицій, тому Веня не забуває про коріння і трепетно ставитися до питання національної приналежності. Він вчиться танцювати гопк, грає на брабанах і співає народні пісні.

Так, 21 листопада, в День Гідності і Свободи зірка опублікувала в Instagram Stories пару атмосферних фото.

Мама і син відображені в традиційних українських вишиванках. Один зі знімків співачка коротко підписала, привітавши всіх з Днем Гідності і Свободи, який в Україні відзначають 21 листопада. Тіна Кароль з сином Веніаміном наділи вишиванки (фото: instagram.com/tina_karol) Варто зазначити, що співачка провела весь день з сином. Вранці вони пішли на недільну службу, адже підліток відвідує місцеву недільну школу і навіть іноді допомагає священику як паламар. Потім артистка провела хлопчика в Центр української громади в місті Дербі.