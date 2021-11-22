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Тіна Кароль з сином у Британії зачарували появою у вишиванках

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Понеділок 22 листопада 2021 17:37
Тіна Кароль з сином у Британії зачарували появою у вишиванках Тіна Кароль з сином Веніаміном (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Ольвія Агаркова

Нещодавно син Тіни Кароль Веніамін відсвяткував 13-річчя. Зіркова мама показала фото з підрослим іменинником, адже спеціально з такої нагоди прилетіла до Великобританії, де живе і вчитися її спадкоємець. У Лондоні хлопчик з 8 років, він живе в укаїнській родині, де шанують і дотримуються національних традицій, тому Веня не забуває про коріння і трепетно ставитися до питання національної приналежності. Він вчиться танцювати гопк, грає на брабанах і співає народні пісні.

Так, 21 листопада, в День Гідності і Свободи зірка опублікувала в Instagram Stories пару атмосферних фото.

Мама і син відображені в традиційних українських вишиванках. Один зі знімків співачка коротко підписала, привітавши всіх з Днем Гідності і Свободи, який в Україні відзначають 21 листопада.

Тіна Кароль з сином у Британії зачарували появою у вишиванках

Тіна Кароль з сином у Британії зачарували появою у вишиванках

Тіна Кароль з сином Веніаміном наділи вишиванки (фото: instagram.com/tina_karol)

Варто зазначити, що співачка провела весь день з сином. Вранці вони пішли на недільну службу, адже підліток відвідує місцеву недільну школу і навіть іноді допомагає священику як паламар. Потім артистка провела хлопчика в Центр української громади в місті Дербі.

До слова, Тіна обожнює подорожувати разом з сином. Так, вони встигли побувати у різних куточках земної кулі. Одна з недавніх поїздок - до Ісландії. До речі, у скадинавській країні мама і син повправлялися у влучності – вони метали сокири в мішень.

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Тіна Кароль
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