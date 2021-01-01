Тіна Кароль з сином показала нетрадиційний святковий ранок в Карпатах: зверніть зі стереотипів

Тіна Кароль з сином Веніаміном, який прилетів з Британії на зимові канікули, вирушила в Карпати. Під час весняного карантину мама і хлопчик побували в цьому мальовничому куточку України і, після цього співачка вирішила купити там землю - так її вразила місцева краса. Тепер Веня з задоволенням розташувався біля каміна в плетеному кріслі і захоплено дивився новорічний фільм, а мама тихо, щоб син не побачив, знімала його зі спини.

Душевними відео свого заспокійливого дозвілля з видом на гори співачка поділилася в Instagram.

Також Тіна з'явилася перед шанувальниками в незвичному образі. Вона одягла затишне худі пастельного відтінку мокко і оригінальну вітрозахистну шапку-шолом гірчичного відтінку.

Ранок першого дня нового року Тіна почала зі спортивної активності. Вона показала, як стрибає через скакалку, звучить легкий лаундж, а поруч тліють дрова. Відео артистка супроводила незвичайним поздоровленням-роздумом для шанувальників.

"З новим роком! Оновлення, захоплення. Всі мрії - це ви. Мрійте сміливо. Не плачте через дрібниці, плачте по-крупному. Не смійтеся з інших, смійтеся з себе! Удача за кутком, поверніть зі стереотипів. Я люблю, навіть якщо ви не любите мене. Ви є все, і в той же час все не є ви. З Новим роком, мої свої!" - залишила вона філософське послання для шанувальників.

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль висловилася про мітинги під Кабміном за участю українських виконавців.