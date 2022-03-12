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Тіна Кароль у Варшаві розповіла, як її батьки тікали з Києва: "тато плакав"

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Субота 12 березня 2022 21:57
Тіна Кароль у Варшаві розповіла, як її батьки тікали з Києва: "тато плакав" Тіна Кароль на мітингу у Польщі (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Дмитрий Войналович

Співачка Тіна Кароль зараз перебуває у Варшаві, де вона регулярно бере участь у мітингах проти війни Росії з Україною. А її батьки Григорій Самуїлович та Світлана Андріївна - досі на батьківщині. Хоча їм й довелося виїхати з Києва.

Про це артистка розповіла у інтерв'ю каналу "Настоящее время".

За словами Тіни, її батьки були змушені виїхати зі столиці, так само, як колись її бабуся тікала з Києва, рятуючись від німецьких загарбників під час Другої світової війни.

"Мої батьки зараз в Україні, втекли з Києва. Як колись тікала моя бабуся єврейка від нацистів. Тато плакав, говорив: "Моя мама так тікала". Стріляти в Бабин Яр знову - це подвійне вбивство", - розповіла Кароль.

Тіна Кароль у Варшаві розповіла, як її батьки тікали з Києва: &quot;тато плакав&quot;

Тіна Кароль з рідними людьми (фото: instagram.com/tina_karol)

"Діти народжуються в метро, коли поряд сидять інші діти. Це новий фашизм. Так знищити себе... Росіяни, не бійтеся, вас більше, ніж міліціонерів. Їм не вистачить на вас сил і управи. Будьте вільними. Ми триматимемо свою країну в своїх руках. І все одно перемога за нами", - додала співачка.

Зауважимо, що 12 березня Тіна Кароль у Варшаві вчергове вийшла на мітинг.

Під час ходи вулицею міста вона говорила про безчинства, які коять росіяни на території України.

"Українці мають право на самоідентифікацію. Кожна дитина на світі має право на щасливе життя. Вбиваючи дітей - вбивають націю! Ми цього не допустимо, не дозволимо ніколи. Тільки в єдності ми можемо досягти свободи для наших дітей, свободи вибору для наших націй, адже ми - вільні!" - сказала зірка на мітингу.

Додамо, що звістка про вторгнення Росії до України застала Тіну Кароль, коли вона перебувала у жіночому монастирі в Греції.

Відразу після того, як співачка дізналася про напад РФ, вона повернулась у Київ.

Але коли біля її будинку прогримів вибух, то вирішила евакуюватися до Польщі.

Тіна Кароль у Варшаві розповіла, як її батьки тікали з Києва: &quot;тато плакав&quot;

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Раніше ми писали, що фанати просять Джеремі Реннера зіграти Зеленського в майбутньому фільмі про вторгнення РФ в Україну.

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Тіна Кароль Вторгнення Росії до України
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