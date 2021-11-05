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Тіна Кароль вперше заговорила про другу половинку: доведеться відповідати

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П'ятниця 05 листопада 2021 13:38
Тіна Кароль вперше заговорила про другу половинку: доведеться відповідати Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Styler

Тіна Кароль заінтригувала фанів "натяком" про зміну статусу - за допомогою дитячого вірша вона заявила про намір вийти заміж! З тих пір шанувальники ламають голову, хто ж може бути цим щасливчиком, і вони отримали можливість запитати про це у співачки особисто.

Так, Тіна влаштувала інтерактив в Instagram Stories і відповіла на питання фанів.

Шанувальники почали жваво цікавитися, кому ж присвячений новий альбом артистки під назвою "Двойной рай", адже композиції в ньому інтимні і навіть ліричні, схожі на освідчення в коханні.

"Знаю, що лаєтеся, коли ухиляюся від відповіді. Невже я не маю право на щось своє, особисте, потаємне, закрите? Насолоджуйтесь музикою", - порадила Кароль.

Пізніше Тіна все ж вирішила дати відповідь на питання про особисте життя, адже шанувальники буквально закидали її питаннями про те, чи є у співачки друга половинка.

"Доведеться відповідати. Вже ні (не плачемо)", - коротко констатувала вона.

Тіна Кароль вперше заговорила про другу половинку: доведеться відповідати

Скріншот (instagram.com/tina_karol)

Тіна зізналася, якому спорту віддає перевагу. Вона займається аштанга-йогою. "Це силова, складна йога. Не для всіх. Полуакробатична, еквілібристична", - зазначила зірка.

Також вона не оминула увагою і питання про зміни в образі і не тільки.

"Юною дівчиною пройти ті ситуації, які трапилися зі мною, відроджуватися знову і знову і дивувати – це непросто", - зазначила Кароль.

Артистка прокоментувала особисті трансформації. "Зростання особистості і праця над собою в першу чергу. Трансформація це ваша праця над своєю особистістю", - запевнила Тіна.

Зірка порадувала фанів новинами про новий альбом і розповіла, коли він побачить світ.

"Не будемо частити. Альбом вийде на початку наступного року. Пісні записані і дописуються", - запевнила співачка.

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль заворожила пікантними фото у прозорій матерії на голе тіло

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Тіна Кароль
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