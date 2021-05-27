Тіна Кароль виступить на масштабному фестивалі з гітаристо Бібера і влаштує ciber show
Тіна Кароль не втомлюється радувати своїх шанувальників. Не встигли вони відійти від яскравого постільного фотосетузЗірки, де вона позувала без білизни, як їх чекала ще одна приємна новина. Так, українська поп-діва оголосила про участь у фестивалі Atlas Weekend, який пройде з 5 по 11 липня в столиці на ВДНГ.
На своїй сторінці в сервісі TikTok вона опублікувала оригінальний відеоролик, в якому буквально "вискакує" з онлайну в офлайн і запрошує шанувальників на яскраві живі сольні виступи. Відео з'явилося також на фан-сторінці зірки в Instagram.
Будучи хедлайнером, Тіна заспіває на Atlas Weekend два дні поспіль - 5 і 6 липня. Приємним бонусом є те, що ці дні безкоштовні для гостей фестивалю, тому зустрітися із зіркою може кожен відвідувач.
Тіна виконає пісні зі свого нового альбому "Красиво", який встиг стати рекордсменом в чартах на стрімінгових майданчиках. Також не обійдеться і без улюблених композицій в новій обробці.
Спеціально для фестивалю співачка готує видовищне ciber show. Зірка приготувала вражаюче видовище з живими музикантами, яскравими постановками, водним шоу і магнетичним вокалом.
Тіна Кароль готує для шанувальників видовищне шоу на Atlas Weekend (фото: прес-служба)
На цьому сюрпризи від української поп-діви не закінчаться. На одній сцені з Тіною з'явитися барабанщик Джастіна Бібера - Devon Taylor, який прилетить спеціально на фестиваль, щоб зіграти в концерті артистки.
Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль полонила ніжною і затишною постільною фотосесією, заради якої позувала в чоловічій сорочці і зручному домашньому костюмі з кокетливим топом.