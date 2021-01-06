Тіна Кунакі у відвертому бікіні захопила стрункими ногами і пружними сідницями

Тіна Кунакі і Венсан Кассель не перестають радувати світ своїми жаркими знімками з райських пляжів. Подружжя, що обожнює кожну зиму ніжитися на сонечку Ріо-де-Жанейро, в цьому році не змінило традиції. Французький актор і юна модель веселяться в компанії друзів на яхті, освоюють водні види спорту і просто насолоджуються компанією один одного.

Тіна Кунакі (фото: instagram.com/tinakunakey)

Не так давно Венсан показав кілька чорно-білих знімків, на яких вони з дружиною виглядають щасливими, засмаглими і повними енергії. А цього разу Кассель не втримався, щоб не похвалитися красою своєї чарівної дружини на відео.

Венсан зняв, як працює дружина (відео: instagram.com/vincentcassel)

Актор виклав ролик, на якому Тіна Кунакі позує професійним фотографам. Дівчина крутиться перед камерою в одних трусиках, прикриваючи голі груди руками. Пізніше та сама Тіна додала в мережу пару фото у відвертому образі.

Вона красується в крихітному бікіні, яке лише умовно прикриває досконале тіло моделі. Стрункі ноги, пружні сідниці, тонка талія і точені руки... Кунакі, мокра і засмагла, дивиться вдалину, поки її фотографує подруга. Гаряче фото викликало фурор серед послідовувачів.

"Королева", "Ти щось", "Вау, неземна", "Ти просто неймовірна", - не змогли промовчати фанати Тіни.

Нагадаємо, раніше Тіна Кунакі показувала особисті фото з чоловіком, які ще ніхто не бачив.