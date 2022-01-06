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Тіна Кунакі поділилася відвертими пляжними фото в бікіні: Венсану пощастило

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Четвер 06 січня 2022 16:36
Тіна Кунакі поділилася відвертими пляжними фото в бікіні: Венсану пощастило Тіна Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)
Автор: RBC.UA

Багато знаменитостей люблять проводити зимові канікули на жарких пляжах. Тіна Кунакі і Венсан Кассель не стали винятком: закохане подружжя влаштовує собі райський відпочинок в Бразилії вже кілька років поспіль.

Цього року традиція продовжилася. Як і гарячий контент з пляжів, яким ділиться в Instagram юна дружина Венсана Касселя.

Тіна Кунакі вже показала кілька яскравих образів в купальниках: від кольору мокко, який вдало підкреслив її шоколадну засмагу, до соковитого зеленого.

Новий лук склав молочного відтінку купальник і мінімум аксесуарів - золотий ланцюжок. Тіна, по всій видимості, хотіла зробити акцент на своїй природній красі. Або ж просто вирішила розслабитися і відпочити від численних зйомок.

Проте, пост вийшов відвертим і отримав схвалення армії фоловерів. Багато з них зазначили, що Тіна виглядає прекрасно, як ніколи. А Венсан - справжній щасливчик.

Нагадаємо, Венсан Кассель і Тіна Кунакі виховують спільну дочку Амазоні, яку ще не показали публіці. Також у актора є дві старші дочки від італійської кіноактриси Моніки Беллуччі.

Незважаючи на досить хворобливе розставання, пара зуміла зберегти хороші відносини заради дітей і зараз займається їх вихованням разом.

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Тина Кунаки Венсан Кассель
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