Тіна Кунакі поділилася відвертими пляжними фото в бікіні: Венсану пощастило

Багато знаменитостей люблять проводити зимові канікули на жарких пляжах . Тіна Кунакі і Венсан Кассель не стали винятком: закохане подружжя влаштовує собі райський відпочинок в Бразилії вже кілька років поспіль.

Цього року традиція продовжилася. Як і гарячий контент з пляжів, яким ділиться в Instagram юна дружина Венсана Касселя.

Тіна Кунакі вже показала кілька яскравих образів в купальниках: від кольору мокко, який вдало підкреслив її шоколадну засмагу, до соковитого зеленого.

Новий лук склав молочного відтінку купальник і мінімум аксесуарів - золотий ланцюжок. Тіна, по всій видимості, хотіла зробити акцент на своїй природній красі. Або ж просто вирішила розслабитися і відпочити від численних зйомок.

Проте, пост вийшов відвертим і отримав схвалення армії фоловерів. Багато з них зазначили, що Тіна виглядає прекрасно, як ніколи. А Венсан - справжній щасливчик.