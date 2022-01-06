Тіна Кунакі поділилася відвертими пляжними фото в бікіні: Венсану пощастило
Багато знаменитостей люблять проводити зимові канікули на жарких пляжах. Тіна Кунакі і Венсан Кассель не стали винятком: закохане подружжя влаштовує собі райський відпочинок в Бразилії вже кілька років поспіль.
Цього року традиція продовжилася. Як і гарячий контент з пляжів, яким ділиться в Instagram юна дружина Венсана Касселя.
Тіна Кунакі вже показала кілька яскравих образів в купальниках: від кольору мокко, який вдало підкреслив її шоколадну засмагу, до соковитого зеленого.
Новий лук склав молочного відтінку купальник і мінімум аксесуарів - золотий ланцюжок. Тіна, по всій видимості, хотіла зробити акцент на своїй природній красі. Або ж просто вирішила розслабитися і відпочити від численних зйомок.
Проте, пост вийшов відвертим і отримав схвалення армії фоловерів. Багато з них зазначили, що Тіна виглядає прекрасно, як ніколи. А Венсан - справжній щасливчик.
Нагадаємо, Венсан Кассель і Тіна Кунакі виховують спільну дочку Амазоні, яку ще не показали публіці. Також у актора є дві старші дочки від італійської кіноактриси Моніки Беллуччі.
Незважаючи на досить хворобливе розставання, пара зуміла зберегти хороші відносини заради дітей і зараз займається їх вихованням разом.