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Тіна Кунакі показала, як насправді ставиться до дочок чоловіка від Моніки Беллуччі

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Вівторок 14 вересня 2021 17:23
Тіна Кунакі показала, як насправді ставиться до дочок чоловіка від Моніки Беллуччі Тіна Кунакі (фото: instagram.com/tinakunakey)
Автор: RBC.UA

Венсан Кассель і Моніка Беллуччі розлучилися в 2013-му році, і незабаром французький актор зустрів нову любов - юну модель Тіну Кунакі. Вони одружилися в 2018-му році. Шанувальники довгий час з недовірою ставилися до дівчини, бачачи в ній розлучницю і суперницю італійською кінодіви. Але сама Тіна продовжує доводити, що любов до Венсана у неї найщиріша. А до його попередньої сім'ї - тільки повага.

Днями дівчина продемонструвала свої справжні почуття до чоловіка і його дітей від попереднього шлюбу за допомогою свого блогу Instagram.

Тіна зробила кілька постів в сторіз, де нарешті возз'єдналася з Венсаном Касселем. Кунакі зробила романтичне фото з чоловіком на тлі західного неба. Нагадаємо, до цього пару вкрай бачили разом і навіть почали підозрювати, що у них не все в порядку.

Тіна Кунакі показала, як насправді ставиться до дочок чоловіка від Моніки БеллуччіТіна Кунакі показала, як насправді ставиться до дочок чоловіка від Моніки Беллуччі

Тіна Кунакі зізналася в любові дочці Венсана Касселя (фото: instagram.com/tinakunakey)

Пізніше Тіна виклала і знімок 17-річної дочки Венсана Касселя від Моніки Беллуччі - починаючої моделі Діви. Юна спадкоємиця двох зірок сидить в кафе з десертом. Але навіть в образі для прогулянок виглядає неймовірно красивою і милою.

"Я люблю тебе", - написала на знімку Тіна Кунакі, вкотре висловивши свої почуття дочці чоловіка.

Раніше Тіна Кунакі похвалилася розкішними грудьми в спокусливій сукні, підірвавши мережу.

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