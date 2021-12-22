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З тобою хоч на край світу: Лілія Ребрик насолоджується романтикою з чоловіком в Барселоні

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Барселона, Іспанія, Середа 22 грудня 2021 11:32
З тобою хоч на край світу: Лілія Ребрик насолоджується романтикою з чоловіком в Барселоні Лілія Ребрик з чоловіком (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Лілія Ребрик і її чоловік Андрій Дикий вирушили в романтичну подорож - тільки удвох, залишивши дітей вдома. Для цього у пари є важливий привід - 23 грудня вони відзначатимуть 10-ту річницю шлюбу, "рожеве" весілля.

Барвистими і щасливими фото з іспанської Барселони телеведуча поділилася в Instagram.

У перший день Лілія зробила кілька сонячних кадрів на березі моря і поділилася, що вони планують багато гуляти.

З тобою хоч на край світу: Лілія Ребрик насолоджується романтикою з чоловіком в БарселоніЗ тобою хоч на край світу: Лілія Ребрик насолоджується романтикою з чоловіком в Барселоні

Так закохані і вчинили, а також не забули зробити багато атмосферних знімків. Для прогулянок по місту актриса вибрала широкі бежеві спортивні штани, білу куртку і кросівки. Ребрик доповнила лук чорною сумочкою через плече і не стала наносити макіяж.

З тобою хоч на край світу: Лілія Ребрик насолоджується романтикою з чоловіком в БарселоніЗ тобою хоч на край світу: Лілія Ребрик насолоджується романтикою з чоловіком в Барселоні

Андрій Дикий також одягнувся в спортивному стилі. Вони з дружиною зробили багато ніжних фото на тлі місцевих визначних пам'яток - знаменитого Собору Саграда Фамілья, Кафедрального собору і просто на мальовничих вуличках.

З тобою хоч на край світу: Лілія Ребрик насолоджується романтикою з чоловіком в БарселоніЗ тобою хоч на край світу: Лілія Ребрик насолоджується романтикою з чоловіком в БарселоніЗ тобою хоч на край світу: Лілія Ребрик насолоджується романтикою з чоловіком в БарселоніЗ тобою хоч на край світу: Лілія Ребрик насолоджується романтикою з чоловіком в БарселоніЗ тобою хоч на край світу: Лілія Ребрик насолоджується романтикою з чоловіком в Барселоні

Лілія Ребрик з чоловіком удвох гуляють по Барселоні (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

За словами ведучої, вона просто закохалася в Барселону.

"Барселона - місто, яке закохує в себе з першого погляду... Вражають одночасно масштаби і затишок. Ми сьогодні багато гуляли, занурювалися в атмосферу Барселони і отримали море задоволення!!! Від архітектури просто перехоплює подих. Андрій, з тобою хоч на край світу!" - поділилася щаслива Лілія.

Підписники залишили парі багато теплих слів в коментарях.

  • Так і світіться щастям
  • Відмінного Вам відпочинку!
  • Неймовірно гарні!!!
  • Такі живі фото
  • Які ви Класні
  • Красиві і щасливі
  • Як круто. Фотки суператмосферні
  • Боже, яка краса. Ви просто чарівна пара
  • Красиві і талановиті, щастя вам!
  • Дуже гарні люди у гарному місці!

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик показала, як коротає зимові вечори.

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Лілія Ребрик
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