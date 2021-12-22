З тобою хоч на край світу: Лілія Ребрик насолоджується романтикою з чоловіком в Барселоні

Лілія Ребрик і її чоловік Андрій Дикий вирушили в романтичну подорож - тільки удвох, залишивши дітей вдома. Для цього у пари є важливий привід - 23 грудня вони відзначатимуть 10-ту річницю шлюбу, "рожеве" весілля.

Барвистими і щасливими фото з іспанської Барселони телеведуча поділилася в Instagram.

У перший день Лілія зробила кілька сонячних кадрів на березі моря і поділилася, що вони планують багато гуляти.

Так закохані і вчинили, а також не забули зробити багато атмосферних знімків. Для прогулянок по місту актриса вибрала широкі бежеві спортивні штани, білу куртку і кросівки. Ребрик доповнила лук чорною сумочкою через плече і не стала наносити макіяж.

Андрій Дикий також одягнувся в спортивному стилі. Вони з дружиною зробили багато ніжних фото на тлі місцевих визначних пам'яток - знаменитого Собору Саграда Фамілья, Кафедрального собору і просто на мальовничих вуличках.

Лілія Ребрик з чоловіком удвох гуляють по Барселоні (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

За словами ведучої, вона просто закохалася в Барселону.

"Барселона - місто, яке закохує в себе з першого погляду... Вражають одночасно масштаби і затишок. Ми сьогодні багато гуляли, занурювалися в атмосферу Барселони і отримали море задоволення!!! Від архітектури просто перехоплює подих. Андрій, з тобою хоч на край світу!" - поділилася щаслива Лілія.

Підписники залишили парі багато теплих слів в коментарях.