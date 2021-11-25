Тоді і зараз: як змінилися актриси з "Відчайдушних домогосподарок" за 17 років

Виконавиці головних ролей культового серіалу люблять згадувати, як витягнули щасливий квиток, ставши його частиною. Через багато років кожна з актрис пішла своїм шляхом, але всі вони як і раніше асоціюються з нетривіальними "домогосподарками".

Прем'єра "Відчайдушних домогосподарок" відбулася в 2004-му році. Серіал з елементами драми і детектива, приправлений тонким гумором і запаморочливими вбраннями головних героїнь, полюбився всім без винятку. Навіть через 17 років він, як і раніше, викликає інтерес публіки завдяки порушеним вічно актуальним темам.

Єва Лонгорія - Габріель Соліс

Єва Лонгорія (фото: кадр з серіалу; instagram.com/evalongoria)

Одна з найулюбленіших героїнь "домогосподарок" сьогодні активно займається продюсуванням, режисурою, акторською діяльністю і сім'єю. Актриса поспитує сина Санті від коханого чоловіка Хосе Антоніо бастона.

Марсія Кросс - Брі Ван де Камп

Марсія Кросс (фото: кадр з серіалу; Getty Images)

Актриса відома за багатьма серіалами: "Мелроуз Плейс", "Сайнфелд" і "Спін-Сіті". Але саме роль Брі Ван де Камп принесла актрисі всенародну любов і престижні премії. Актриса активно веде свій блог, де розповідає про дочок-близнят, сім'ю і про стан здоров'я - в минулому Марсія перенесла онкозахворювання.

Фелісіті Хаффман - Лінетт Скаво

Фелісіті Хаффман (фото: кадр з серіалу; Getty Images)

Фелісіті Хаффман - одна з найтитулованіших "домогосподарок". На її рахунку номінація на "Оскар", "Золотий глобус" за участь у картині "Трансамериканка". Роль в серіалі "Американський злочин" принесла їй номінації на "Еммі", "Золотий глобус" і премію Гільдії кіноакторів США... У 2019 році Фелісіті відбула тюремний термін за шахрайство. І тепер повертається до нормального життя і роботи.

Тері Хетчер - Сьюзан Майєр

Тері Хетчер (фото: кадр з серіалу; instagram.com/officialterihatcher)

Тері Хетчер після серіалу продовжила активно зніматися, але не обмежилася акторським ремеслом. Вона завела кулінарний YouTube-канал Hatching Change, в блозі Instagram розповідає про материнство і подорожі, а ще пише книги.

Ніколетт Шерідан - Іді Брітт

Ніколетт Шерідан (фото: кадр з серіалу; Getty Images)

Актриса скандально покинула "Відчайдушних домогосподарок": після епізоду, в якому її героїня загинула, актриса подала в суд за незаконне звільнення, але програла його. Після вона повернулася до роботи, отримавши роль у продовженні "Династії", а також зайнялася продюсуванням. В Instagram вона дуже активна: на сторінці Ніколетт ділиться щасливими моментами з життя і згадує часи "домогосподарок".