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Тоді і зараз: як виглядала Холостячка Злата Огневич 10 років тому

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Четвер 02 грудня 2021 17:17
Тоді і зараз: як виглядала Холостячка Злата Огневич 10 років тому Злата Огневич (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Турчанікова

"Холостячка" Злата Огневич по праву вважається однією з найчарівніших українських співачок, яка вже багато років залишається вірна своєму стилю.

Поки Холостячка вирішує, кому віддати серце, ми пропонуємо помилуватися її архівними фото і простежити, як змінилася зірка за 10 років.

Злата Огневич почала кар'єру відразу після закінчення інституту, штурмуючи різноманітні конкурси, включаючи "Євробачення" і "Слов'янський базар". Розкішний вокал, яскрава зовнішність і харизма, якими володіла дівчина, швидко перетворили її в одну з найпопулярніших українських співачок.

Образ зірки на сцені залишився максимально природним: її дані вигідно підкреслювали лаконічні і жіночні вбрання, а також натуральний мейк-ап. За роки кар'єри співачка залишилася вірна своєму образу бездоганної у всіх планах артистки. Погляньте, якою була Злата 10 років тому, і переконайтеся!

Тоді і зараз: як виглядала Холостячка Злата Огневич 10 років томуТоді і зараз: як виглядала Холостячка Злата Огневич 10 років томуТоді і зараз: як виглядала Холостячка Злата Огневич 10 років томуТоді і зараз: як виглядала Холостячка Злата Огневич 10 років томуТоді і зараз: як виглядала Холостячка Злата Огневич 10 років томуТоді і зараз: як виглядала Холостячка Злата Огневич 10 років томуТоді і зараз: як виглядала Холостячка Злата Огневич 10 років томуТоді і зараз: як виглядала Холостячка Злата Огневич 10 років томуТоді і зараз: як виглядала Холостячка Злата Огневич 10 років томуТоді і зараз: як виглядала Холостячка Злата Огневич 10 років томуТоді і зараз: як виглядала Холостячка Злата Огневич 10 років томуТоді і зараз: як виглядала Холостячка Злата Огневич 10 років томуТоді і зараз: як виглядала Холостячка Злата Огневич 10 років томуТоді і зараз: як виглядала Холостячка Злата Огневич 10 років томуТоді і зараз: як виглядала Холостячка Злата Огневич 10 років томуТоді і зараз: як виглядала Холостячка Злата Огневич 10 років томуЗлата Огневич 10 років тому (фото: @zlatao)

Читайте також, кого обере Злата Огневич у фіналі проекту, судячи з анонсу.

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