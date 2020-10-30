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Їсти і не товстіти: Настя Каменських розсекретила своє улюблене блюдо

Новость на русском → П'ятниця 30 жовтня 2020 13:58
Їсти і не товстіти: Настя Каменських розсекретила своє улюблене блюдо Настя Каменських (instagram.com/kamenskux/)
Автор: Lite

Співачка поділилася ранковим ритуалом

Настя Каменських ніколи не скупиться на корисні поради. Так, нещодавно зірка розповіла фанатам, як відрізнити щасливу та впевнену у собі людину і, головне, як самому стати такою. Потім Настя поділилася, як прокидатися завжди свіжою і сяючою і наповненою енергією. Виявляється, домогтися потрібного ефекту зовсім не складно, варто лише привчити себе дотримуватися певні "закони краси".

А ось як їсти і не товстіти? Тут у Каменських теж є свої секретики, наприклад, харчуватися правильною їжею. Який саме? Зрозуміло, зірка розповіла! Настя запостила у своєму мікроблозі фотографію, на якій вона сидить на кухні без макіяжу, видно, що це ранній ранок – артистка снідає.

Їсти і не товстіти: Настя Каменських розсекретила своє улюблене блюдоНастя Каменських і її улюблений сніданок (www.instagram.com/kamenskux/)

"Якщо б потрібно було скласти список моїх улюблених речей, ранкова овсяночка на воді була б на одній з перших позицій. А який ваш ідеальний сніданок? #goodmorning #breakfasttime #haveaniceday", - написала Каменських під фото.

Фолловери стали ділитися своїми ідеями ідеального сніданку, подякувавши кумирові за цінну пораду. Багато з них, щоправда, зізналися, що терпіти не можуть вівсянку, але ж чого не зробиш заради форм, як у твого кумира?

Нагадаємо, що нещодавно Настя Каменських навчила шанувальників, як створити свій стильний образ: вся справа в деталях. Зумівши підкреслити найголовніше в образі, можна добитися потрібного ефекту.

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