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Томна Астаф'єва обпекла чуттєвістю в ліжку: небайдуже, де і з ким спати

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Четвер 02 вересня 2021 12:38
Томна Астаф'єва обпекла чуттєвістю в ліжку: небайдуже, де і з ким спати Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Styler

Даша Астаф'єва розбурхує чуттєвою еротикою, захоплює естетикою і розташовує до себе мудрістю, ерудицією і тонким відчуттям людської душі. Її фото із задоволенням розглядають і обговорюють шанувальники, а пости беруть на озброєння, і кожен раз вражаються вмінню Даші майстерно володіти словом. Дівчина любить балувати фанів цікавим контентом, і у неї це прекрасно виходить.

Так, в Instagram вона запостила чергову порцію видовищних кадрів – постільні ніжні фото.

Даша розташувалася на ліжку, прикрившись затишною теплою ковдрою графітового відтінку. Вона зображена в шовковій чорній сорочці на тонких бретельках. Даша демонструє стрункі витончені ніжки і приймає спокусливі пози перед об'єктивом фотографа. Вона зручно розташувалася на величезних подушках і відчуває себе в такій обстановці максимально комфортно і природно.

"Естети, яким небайдуже, де і з ким спати, мене зрозуміють! - запевняє співачка, зазначивши, що любить комбінувати постільну білизну і створювати свої особисті комплекти.

Томна Астаф'єва обпекла чуттєвістю в ліжку: небайдуже, де і з ким спати

Томна Астаф'єва обпекла чуттєвістю в ліжку: небайдуже, де і з ким спати

Томна Астаф'єва обпекла чуттєвістю в ліжку: небайдуже, де і з ким спати

Даша Астаф'єва захопила ніжним і чуттєвим фотосетом (фото: instagram.com/da_astafieva)

Шанувальник прийшли в захват від одночасно ніжного і сексуального постільного фотосету. Її навіть в черговий раз назвали секс-символом України.

  • Найкрасивіша
  • Ви приголомшлива
  • Загадкова
  • Шикарна. Ви мені подобаєтеся, за свою природну красу
  • Тобі дуже до лиця цей колір
  • Фантастична красуня
  • Найшикарніша дівчина
  • Ніжна .. давно не було такого образу
  • Навчи так виглядати вранці
  • Ти просто казка!

Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва захопила фото в яскравому купальнику.

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Даша Астаф'єва
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