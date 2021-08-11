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Томна Білик викликала фурор чуттєвим фотосетом і засвітила ніжки: її сплутали з Мадонною

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Середа 11 серпня 2021 14:37
Томна Білик викликала фурор чуттєвим фотосетом і засвітила ніжки: її сплутали з Мадонною Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: RBC.UA

Ірина Білик нещодавно зізналася, що розлучилася з чоловіком і батьком молодшого сина Табріза - російським продюсером і фотографом Асланом Ахмадовим. Вона зізнавалася, що серьозне рішення далося їй нелегко, але обставини склалися таким чином, що іншого виходу вона не бачила. При цьому і екс-чоловік, і сама зірка запевняють, що все ще люблять один одного. Проте. пережити непростий період співачці допомагають її чудові діти.

Так, зірка вирішила відаоліктися від печальної теми та трохи побалувати шанувальників і опублікувала в Instagram чуттєвий фотосет в напівтемряві.

Гра світла і тіні зробила і без того спокусливі кадри ще більш атмосферними і магнетичними. Ірина, лежачи, дивиться в об'єктив фотографа, чуттєво відкривши губи, можна розгледіти і вбрання співачки - білу блузку, яку вона розстебнула на грудях і коротку спідницю, що дозволила оголити стрункі ніжки української поп-діви.

"Коли я вчилася в школі, дуже не любила ніч, а тепер ніч - це мій улюблений час доби! А ви що більше любите - день чи ніч?"- поцікавилася ефектна знаменитість.

Томна Білик викликала фурор чуттєвим фотосетом і засвітила ніжки: її сплутали з Мадонною

Томна Білик викликала фурор чуттєвим фотосетом і засвітила ніжки: її сплутали з Мадонною

Ірина Білик обпекла чуттєвістю (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Шанувальники не змогли приховати своє захоплення і завалили Ірину компліментами, навіть порівнявши її з нестаріючої Мадонною.

  • Яка ви красуня, Ірина
  • Дуже красива сексуальна леді
  • Ви чудова
  • Ніжність
  • Розкішна жінка
  • Шикарна!
  • Ух ты... Я спочатку подумав, що це нова фотосесія Мадонни... Супер!
  • Неймовірна красуня: дуже красиве довге біле волосся, крута блондинка

Нагадаємо, що раніше Дмитро Коляденко зробив сміливу заяву про інтим з Іриною Білик.

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