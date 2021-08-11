Томна Білик викликала фурор чуттєвим фотосетом і засвітила ніжки: її сплутали з Мадонною
Ірина Білик нещодавно зізналася, що розлучилася з чоловіком і батьком молодшого сина Табріза - російським продюсером і фотографом Асланом Ахмадовим. Вона зізнавалася, що серьозне рішення далося їй нелегко, але обставини склалися таким чином, що іншого виходу вона не бачила. При цьому і екс-чоловік, і сама зірка запевняють, що все ще люблять один одного. Проте. пережити непростий період співачці допомагають її чудові діти.
Так, зірка вирішила відаоліктися від печальної теми та трохи побалувати шанувальників і опублікувала в Instagram чуттєвий фотосет в напівтемряві.
Гра світла і тіні зробила і без того спокусливі кадри ще більш атмосферними і магнетичними. Ірина, лежачи, дивиться в об'єктив фотографа, чуттєво відкривши губи, можна розгледіти і вбрання співачки - білу блузку, яку вона розстебнула на грудях і коротку спідницю, що дозволила оголити стрункі ніжки української поп-діви.
"Коли я вчилася в школі, дуже не любила ніч, а тепер ніч - це мій улюблений час доби! А ви що більше любите - день чи ніч?"- поцікавилася ефектна знаменитість.
Ірина Білик обпекла чуттєвістю (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Шанувальники не змогли приховати своє захоплення і завалили Ірину компліментами, навіть порівнявши її з нестаріючої Мадонною.
- Яка ви красуня, Ірина
- Дуже красива сексуальна леді
- Ви чудова
- Ніжність
- Розкішна жінка
- Шикарна!
- Ух ты... Я спочатку подумав, що це нова фотосесія Мадонни... Супер!
- Неймовірна красуня: дуже красиве довге біле волосся, крута блондинка
Нагадаємо, що раніше Дмитро Коляденко зробив сміливу заяву про інтим з Іриною Білик.