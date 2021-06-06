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Томна холостячка Огневич у відвертому вбранні соковито увірвалася в літо: знаю, чого хочу

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Неділя 06 червня 2021 16:38
Томна холостячка Огневич у відвертому вбранні соковито увірвалася в літо: знаю, чого хочу Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Lite

Холостячка Злата Огневич нещодавно побувала на зйомках фінального пост-шоу Холостяка 11, де отримала напуття від своєї попередниці Ксенії Мішиної. Так, актриса закликала співачку слухати своє серце і робити вибір виходячи зі своїх бажань і внутрішніх відчуттів. Схоже, артистка готова приступити до дій і випробувати поради на практиці. А поки вона порадувала шанувальників гарячим літнім фотосетом.

Злата запостила фото в соковитій спокусливій сукні в Instagram.

На знімках співачка позує в вбранні молочного відтінку з принтом у вигляді лимонів на тонких бретельках з пікантним розрізом на подолі. В руках вона тримає половинки цитрусів, з яких потім інтенсивно вичавлює сік. Знімки вийшли вельми гарячими і спокусливими.

"Коли життя тобі підносить лимони - роби з них лимонад. У мене - так! А у Вас? Як прекрасно жити з відчуттям всередині: "Я знаю, чого хочу"! Як прекрасно довіряти своїм почуттям і проживати момент! Щоб зробити лимонад, багато не потрібно... Але життя - то інша річ. Бо якщо ти не вмієш перетворювати неприйнятний досвід в почуття вдячності - уроки долі постійно траплятимуться на шляху. А тому - робіть лимонад, живіть на повну, дивуйтеся і довіртеся", - дала поради артистка.

Томна холостячка Огневич у відвертому вбранні соковито увірвалася в літо: знаю, чого хочу

Томна холостячка Огневич у відвертому вбранні соковито увірвалася в літо: знаю, чого хочу

Злата Огневич обпекла старастним фотосетом (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Підписники нової холостячки оцінили її пікантний фотосет

  • Красуня
  • Я вас не впізнала - думала, це якась топова американська модель
  • Розкішна
  • Лимон лимоном, а ти солодка
  • Такі соковиті фото
  • Шикарні фото
  • Во-во яка дівчина, яскраво!

Нагадаємо, що раніше Злата Огневич зізналася, як робитиме вибір супутника на проекті.

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