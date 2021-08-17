Томна Камінська захопила фігурою в супер відвертому монокіні: не встояв навіть Зібров

Слава Камінська відпочила з колишнім чоловіком і дітьми в Одесі, чим поставила на вуха мережу, адже шанувальники відразу заговорили про возз'єднання ексів. Але співачка і пластичний хірург вважали за краще не коментувати спільне проведення часу, зате із задоволенням демонструє фотосети в купальниках.

Так, повернувшись до Києва, Слава продовжила чудову традицію балувати фанів знімками у відвертих пляжних образах. Наприклад, запостила в Instagram фото в спокусливому строкатому монокіні.

Томна артистка ефектно позує в супер відвертому купальнику, що складається з топа-халтера і тигрових плавок. Монокіні підкреслив сексуальні вигини Слави. Її макіяж з ефектом вологих губ і яскраво нафарбовані очі, а також красиво укладені акуратні локони зробили лук ще більш спокусливим і чуттєвим.

Слава Камінська показала спокусливий фотосет (фото: instagram.com/babaslavka)

Зірка залишила під знімками сексуального фотосету кілька підписів і продемонструвала фірмовий гумор, за який її люблять підписники: "Не складається – віднімай", "Тут повинна була бути ще одна фраза з розділу "цукати великих", але ні", "А під цією фоткою чекаю ваших "цукат".

Компліменти для Камінської залишили не тільки шанувальники, а й зіркові друзі.

"А що з обличчям? Чому таке красиве?"- поцікавилася Леся Нікітюк, "Ох, яка штучка", - не втрималася Ілона Гвоздьова і навіть Павло Зібров запостив смайли у вигляді полум'я.