Томна Тіна Кароль звела з розуму нескромним декольте: "чуттєва королева"

Тіна Кароль вміє інтригувати, дивувати і радувати шанувальників – співачка не залишить їх без приводів дл обговорень і регулярно балує новинами . Нещодавно вона повідомила, що незабаром презентує україномовний альбом, покликаний допомогти розкрити потенціал молодих артистів.

Але на цьому приємні несподіванки не закінчилися - зірка опублікувала в Instagram пристрасне фото і залишила до нього інтригуючі рядки.

Тіна млосно позує перед об'єктивом фотографа, прикривши в блаженстві очі. Її вологі прочинені губи надають кадру ще більшу чуттєвість. Природні локони ніби нарочито недбало перекинуті на одну сторону. Вона показала на камеру розкішне декольте в білій майці на тонких бретелях.

"...і світ - свідок цієї любові..." - залишила інтригуючий підпис під кадром зірка.

Тіна показала пристрасне інтригуюче фото (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники почали губитися в здогадах - вони припустили, що саме так звучить рядок з нової пісні артистки. Не обійшлося і без згадок про Дана Балана - деякі фани вирішили, що рядки адресовані саме йому і навіть понаділися, що на нову композицію може бути знятий спільний кліп.