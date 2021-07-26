Томна Тіна Кароль звела з розуму нескромним декольте: "чуттєва королева"
Тіна Кароль вміє інтригувати, дивувати і радувати шанувальників – співачка не залишить їх без приводів дл обговорень і регулярно балує новинами. Нещодавно вона повідомила, що незабаром презентує україномовний альбом, покликаний допомогти розкрити потенціал молодих артистів.
Але на цьому приємні несподіванки не закінчилися - зірка опублікувала в Instagram пристрасне фото і залишила до нього інтригуючі рядки.
Тіна млосно позує перед об'єктивом фотографа, прикривши в блаженстві очі. Її вологі прочинені губи надають кадру ще більшу чуттєвість. Природні локони ніби нарочито недбало перекинуті на одну сторону. Вона показала на камеру розкішне декольте в білій майці на тонких бретелях.
"...і світ - свідок цієї любові..." - залишила інтригуючий підпис під кадром зірка.
Тіна показала пристрасне інтригуюче фото (фото: instagram.com/tina_karol)
Шанувальники почали губитися в здогадах - вони припустили, що саме так звучить рядок з нової пісні артистки. Не обійшлося і без згадок про Дана Балана - деякі фани вирішили, що рядки адресовані саме йому і навіть понаділися, що на нову композицію може бути знятий спільний кліп.
- Ніжність
- Неймовірна
- Прекрасна
- Дуже ніжний і красивий образ...Любов
- Чуттєва королева
- Шикарна жінка! Мила, сильна, ніжна! Королева
- Розкішна
- Така сексі
- Переплетення ніжності, жіночності, пристрасті і ще, коли жінка приймає і насолоджується цим станом, це і є саме ця фотографія з красивою Тіною
Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль побалувала шанувальників ніжним постільним фото.