Тонка талія, пишні стегна: секрети харчування Кім Кардашьян для ідеальної фігури

Але секрет фігури знаменитості не тільки в тренуваннях, а й в харчуванні.

Знамениті форми Кім Кардашьян нікому не дають спокою: одні приходять до пластичного хірурга з проханням "зробити, як у Кім", інші потіють в залі до знемоги, щоб наблизитися до ідеалу.

Свої правила харчування Кім розсекретила сама: у своєму Twitter знаменитість розкрила і харчові звички, і улюблені страви.

Виявляється, Кім, як і вся її знаменита сім'я, віддає перевагу рослинній їжі. Тож із соковитим бургером знаменитість точно не зустрінеш, а ось салати Кім просто обожнює.

Рослинна дієта дозволяє знаменитості підтримувати свою фігуру в ідеальному стані (фото: instagram.com/kimkardashian)

Сніданок знаменитості - це практично завжди вівсянка. Якщо Кардашьян і потягне на сосиски, то вона вибере веганський варіант.

Те ж саме - з тако, яке зірка любить їсти на ланч зірки, м'яса знаменитість не їсть, тож блюдо теж буде виключно веганське. Як вже було сказано, салат з великою кількістю зелені зірка може їсти в будь-який час дня.

Тонка талія і пишні Фоми - "візитка" Кім (фото: instagram.com/kimkardashian)

З напоїв знаменитість обирає натуральні чаї, найчастіше зелені, також Кім любить свіжовичавлені соки і смузі.

Просто і спокусливо: Кім Кардашьян підкорила формами в" невидимому " ТОПі

Джанк-фуд в раціоні Кім теж присутній (фото: instagram.com/kimkardashian)

Єдине "заборонене" задоволення, яке знаменитість собі дозволяє, це чіпси. Кім не любить гострих смаків, тому закуску вибирає з мінімумом спецій і, по можливості, без підсилювачів смаку.