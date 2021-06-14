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Тонка талія, пишні стегна: секрети харчування Кім Кардашьян для ідеальної фігури

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Понеділок 14 червня 2021 19:09
Тонка талія, пишні стегна: секрети харчування Кім Кардашьян для ідеальної фігури Фігура знаменитості нікому не дає спокою (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Тетяна Турчанікова

Знамениті форми Кім Кардашьян нікому не дають спокою: одні приходять до пластичного хірурга з проханням "зробити, як у Кім", інші потіють в залі до знемоги, щоб наблизитися до ідеалу.

Але секрет фігури знаменитості не тільки в тренуваннях, а й в харчуванні.

Свої правила харчування Кім розсекретила сама: у своєму Twitter знаменитість розкрила і харчові звички, і улюблені страви.

Виявляється, Кім, як і вся її знаменита сім'я, віддає перевагу рослинній їжі. Тож із соковитим бургером знаменитість точно не зустрінеш, а ось салати Кім просто обожнює.

Тонка талія, пишні стегна: секрети харчування Кім Кардашьян для ідеальної фігури

Рослинна дієта дозволяє знаменитості підтримувати свою фігуру в ідеальному стані (фото: instagram.com/kimkardashian)

Сніданок знаменитості - це практично завжди вівсянка. Якщо Кардашьян і потягне на сосиски, то вона вибере веганський варіант.

Те ж саме - з тако, яке зірка любить їсти на ланч зірки, м'яса знаменитість не їсть, тож блюдо теж буде виключно веганське. Як вже було сказано, салат з великою кількістю зелені зірка може їсти в будь-який час дня.

Тонка талія, пишні стегна: секрети харчування Кім Кардашьян для ідеальної фігури

Тонка талія і пишні Фоми - "візитка" Кім (фото: instagram.com/kimkardashian)

З напоїв знаменитість обирає натуральні чаї, найчастіше зелені, також Кім любить свіжовичавлені соки і смузі.

Просто і спокусливо: Кім Кардашьян підкорила формами в" невидимому " ТОПі

Тонка талія, пишні стегна: секрети харчування Кім Кардашьян для ідеальної фігури

Джанк-фуд в раціоні Кім теж присутній (фото: instagram.com/kimkardashian)

Єдине "заборонене" задоволення, яке знаменитість собі дозволяє, це чіпси. Кім не любить гострих смаків, тому закуску вибирає з мінімумом спецій і, по можливості, без підсилювачів смаку.

Раніше ми писали, що Каньє Веста запідозрили в новому романі.

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