У тонусі: Аніта Луценко показала, як натренувати внутрішню сторону стегон в домашніх умовах

Тренер вважає, що ця область залежить від інтимних м'язів

Аніта Луценко - відмінний мотиватор для спортивних досягнень хоча б тому, що сама виглядає просто шикарно. Тренер ніколи не скупиться на поради, як дістати тіло мрії - і ділиться ними безкоштовно в своєму мікроблозі. Так нещодавно Луценко розповіла, як їсти картоплю і не товстіти. Аніта підкреслила, що ідеальна форма досягається не відмовою від якогось продукту, а збалансованим харчуванням і тренуваннями.

А тепер Аніта показала, як в домашніх умовах проробити внутрішню сторону стегон. Для цього тренеру знадобилися дві невеликі пляшечки води, а саме тренування займе близько 20 хвилин.

"Комплекс на внутрішню поверхню ніг. Займе 15-20 хвилин. Кожне виконай вправу по 20 разів, 2 або 3 підходи.

Важливо: внутрішня поверхня сильно залежить від м'язів тазового дна (інтимних м'язів). Якщо вони слабкі, то і внутрішня буде не в тонусі. Від чого слабшають? Після пологів, після 40, від тягарів, немає регулярних оргазмів", - написала тренер.

Аніта Луценко: тіло у справі (відео: instagram.com/anitasporty/)

Нагадаємо, що фітнес-тренер і ведуча проекту "Зважені та щасливі" Аніта Луценко відома своєю рішучістю і сміливістю - це стосується і експериментів із зовнішністю. Вона не боїться пробувати нове, якщо їй так хочеться - так, у жовтні знаменитість вразила шанувальників новою, екстремально короткою стрижкою, а також пофарбувалася в платинову блондинку.