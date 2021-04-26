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Топ-10 найрозкішніших образів з церемонії нагородження Оскар 2021

Новость на русском → Лос-Анджелес, Понеділок 26 квітня 2021 10:10
Топ-10 найрозкішніших образів з церемонії нагородження Оскар 2021 Найкращі вбрання Оскар 2021 (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Турчанікова

У ніч з 25 на 26 квітня в Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження премії "Оскар". Цього року захід запізнився, а тому очікувалося з особливим трепетом. Незважаючи на те що через пандемію він був переведений в онлайн-формат, червона доріжка також не пустувала. Зірки скучили за розкішним вбранням не менше нас!

Милуємося найяскравішими і найбільш ефектними сукнями з 93-й церемонії " Оскар".

Цього року на "Оскарі" особливо відчувалося бажання показати себе у всій красі. Більшість актрис вибрали розкішні сукні з оборками, бантами, шлейфами, пір'ям і блискітками... Найяскравіші з них продемонстрували Аманда Сейфрід, Кері Малліган, Холлі Беррі, Анджела Бассет, Ванесса Кірбі та інші.

Вишукану вечірню класику вибрали Рене Зеллвегер, Віола Девіс і Марго Роббі. А ось "голих" суконь стало істотно менше. Стрункою фігурою блиснули лише Зендая і Андра Дей. "Бунтарський" дух проявила режисер Хлоя Чжао, яка вибрала для церемонії білі кеди. Топ-10 кращих образів - нижче.

Топ-10 найрозкішніших образів з церемонії нагородження Оскар 2021Топ-10 найрозкішніших образів з церемонії нагородження Оскар 2021Кері Малліган (фото: Getty Images; instagram.com/theacademy)

Топ-10 найрозкішніших образів з церемонії нагородження Оскар 2021Аманда Сейфрід (фото: Getty Images)Топ-10 найрозкішніших образів з церемонії нагородження Оскар 2021Ванесса Кірбі (фото: instagram.com/theacademy)

Топ-10 найрозкішніших образів з церемонії нагородження Оскар 2021Зендая (фото: instagram.com/theacademy)

Топ-10 найрозкішніших образів з церемонії нагородження Оскар 2021Холлі Беррі (фото: instagram.com/halleberry)

Топ-10 найрозкішніших образів з церемонії нагородження Оскар 2021Анджела Бассет (фото: instagram.com/theacademy)

Топ-10 найрозкішніших образів з церемонії нагородження Оскар 2021Марго Роббі (фото: instagram.com/margotrobbie)

Топ-10 найрозкішніших образів з церемонії нагородження Оскар 2021Лора Дерн (фото: instagram.com/lauradern)

Топ-10 найрозкішніших образів з церемонії нагородження Оскар 2021Різ Уізерспун (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Топ-10 найрозкішніших образів з церемонії нагородження Оскар 2021Андра Дей (фото: instagram.com/theacademy)

Також ми показували найніжніші і найяскравіші образи однієї з головних номінанток на премію "Оскар" 2021 Кері Малліган.

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