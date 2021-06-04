Топ-7 секретів від української співачки Софії Єгорової, щоб залишатися продуктивною і щасливою
Українська співачка Софія Єгорова вважає, що у кожної дівчини є свої власні секрети, як залишатися в хорошій формі: як швидко позбутися прищика, коли ввечері твій випускний, або як укласти свої брови, щоб обличчя здавалося худішим.
Спеціально для Lite співачка поділилася своїми лайфхаками.
- Не вмикайте телефон в перший час після сну. Напевно, це про "внутрішній" догляд за собою, адже коли день починається з величезного потоку повідомлень - можна загубитися з самого ранку. Але ж "як день зустрінеш - так його і проведеш".
- Зарядка вранці. Зазвичай у мене це розтяжка і легка розминка, щоб прокинутися і зарядитися хорошою енергією. Тягну шпагати, іноді роблю стійки на голові і на руках, містки. В основному, як "підкаже" тіло.
Ранок треба починати правильно (фото: instagram.com/sofia.yegorova)
- Запорука гарного настрою - красиві брови. Ось правда, коли вони підкориговані, укладені і оформлені - завжди хочеться посміхатися і всі труднощі по плечу. Щоранку я укладаю брови спеціальними милом і щіточкою, щоб все було ок.
- Тонік з кислотами, якщо у вас жирна шкіра. Якщо страждаєте від прищів, то вам може підійти тонік з АНА і BHA кислотами. Я користуюся кожен день по 2 рази: вранці і ввечері. Але в першій половині дня після нього потрібно обов'язково наносить крем з SPF.
- Хороший шампунь. Я мою голову щоранку, адже артисту-дівчині завжди важливо бути красивою і доглянутою. І що б не писали на упаковці - важливо читати склад самого шампуню. На першому місці повинна стоять вода, потім сульфати, які і очищають шкіру голови.
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До речі, є дуже важливе правило, але багато його не дотримуються - шампунь потрібно наносити тільки на шкіру голови, а на довжину волосся не можна. І мій особистий лайфхак - спробуйте нанести бальзам для волосся перед миттям шампунем, а не після. Волосся скажуть спасибі!
- 7 кілометрів щодня. Це приблизно 10 500 кроків або 2 години на свіжому повітрі в навушниках з аудіокнигою або з подругою по відеозв'язок. Ну або на крайній випадок - вирішення робочих питань в аудіо- або письмовому форматі. Придумати можна все, що хочеш - головне бажання!
Днями Софія Єгорова презентувала нову пісню і відео - коли ти зі мною (Dance Version). Танцювальну версію створили саундпродюсери і діджеї Shnaps & Sanya Dymov. Режисером відеороботи став відомий український кліпмейкер Юрій Двіжон (DVIZHON). Героєм відео Софії став актор Олександр Рудинський, широкій аудиторії він полюбився роллю в популярному українському серіалі "Перші ластівки".