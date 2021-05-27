У топі і "чоловічій" сорочці: щаслива Кароль зачарувала ніжністю в ліжку

Тіна Кроль останнім часом не скупитися на ефектні фотосети, які детально вивчають її шанувальники, приходячи в захват від багатогранності образів своєї улюблениці. Наприклад, поява співачки в сексуальному мікротопі і облягаючих брюках викликало ажіотаж в мережі, але артистка вирішила закріпити результат, показавши ніжні постільні знімки.

На особистій сторінці зірки в Instagram з'явилися знімки з нового сонячного фотосету, де вона постала відразу в декількох total white-образах.

Мрійлива Тіна розташувалася на ліжку, схрестивши ноги, на ній – затишна домашня піжама, яка складається з топа і штанів. А іншому фото усміхнена зірка показує свою відмінну розтяжку. А ось третій знімок вийшов особливо ніжним. Тіна позує в білосніжній сорочці, схожій на чоловічу, з квіткою в руці. Її волосся зібране ззаду і лише один великий завиток падає на обличчя.

Тіна спокусила постільним фотосетом в затишних образах (фото: instagram.com/tina_karol)

"Якщо ти ставишся до свого тіла дбайливо, воно відповідає тобі взаємністю",-запевнила українська поп-діва. Вона порадила шанувальникам вибирати якісну постільну білизну з натуральної тканини для повноцінного відпочинку і відновлення.

Шанувальники не змогли стримати емоцій від захвату та ніжності.