У топі і "чоловічій" сорочці: щаслива Кароль зачарувала ніжністю в ліжку
Тіна Кроль останнім часом не скупитися на ефектні фотосети, які детально вивчають її шанувальники, приходячи в захват від багатогранності образів своєї улюблениці. Наприклад, поява співачки в сексуальному мікротопі і облягаючих брюках викликало ажіотаж в мережі, але артистка вирішила закріпити результат, показавши ніжні постільні знімки.
На особистій сторінці зірки в Instagram з'явилися знімки з нового сонячного фотосету, де вона постала відразу в декількох total white-образах.
Мрійлива Тіна розташувалася на ліжку, схрестивши ноги, на ній – затишна домашня піжама, яка складається з топа і штанів. А іншому фото усміхнена зірка показує свою відмінну розтяжку. А ось третій знімок вийшов особливо ніжним. Тіна позує в білосніжній сорочці, схожій на чоловічу, з квіткою в руці. Її волосся зібране ззаду і лише один великий завиток падає на обличчя.
Тіна спокусила постільним фотосетом в затишних образах (фото: instagram.com/tina_karol)
"Якщо ти ставишся до свого тіла дбайливо, воно відповідає тобі взаємністю",-запевнила українська поп-діва. Вона порадила шанувальникам вибирати якісну постільну білизну з натуральної тканини для повноцінного відпочинку і відновлення.
Шанувальники не змогли стримати емоцій від захвату та ніжності.
- Яке кошенятко
- Яка красива
- Шикарна
- Гарненька така
- Ніжність
- Така сонячна фотосесія
- Сама ніжність
- Затишна
- Яка милашка!
- Просто чарівна
Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль спокусила мережу фото в тонкій шовковій сукні без білизни.