ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У топі і "чоловічій" сорочці: щаслива Кароль зачарувала ніжністю в ліжку

Новость на русском →
Четвер 27 травня 2021 13:35
У топі і "чоловічій" сорочці: щаслива Кароль зачарувала ніжністю в ліжку Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Lite

Тіна Кроль останнім часом не скупитися на ефектні фотосети, які детально вивчають її шанувальники, приходячи в захват від багатогранності образів своєї улюблениці. Наприклад, поява співачки в сексуальному мікротопі і облягаючих брюках викликало ажіотаж в мережі, але артистка вирішила закріпити результат, показавши ніжні постільні знімки.

На особистій сторінці зірки в Instagram з'явилися знімки з нового сонячного фотосету, де вона постала відразу в декількох total white-образах.

Мрійлива Тіна розташувалася на ліжку, схрестивши ноги, на ній – затишна домашня піжама, яка складається з топа і штанів. А іншому фото усміхнена зірка показує свою відмінну розтяжку. А ось третій знімок вийшов особливо ніжним. Тіна позує в білосніжній сорочці, схожій на чоловічу, з квіткою в руці. Її волосся зібране ззаду і лише один великий завиток падає на обличчя.

У топі і &quot;чоловічій&quot; сорочці: щаслива Кароль зачарувала ніжністю в ліжку

У топі і &quot;чоловічій&quot; сорочці: щаслива Кароль зачарувала ніжністю в ліжку

У топі і &quot;чоловічій&quot; сорочці: щаслива Кароль зачарувала ніжністю в ліжку

У топі і &quot;чоловічій&quot; сорочці: щаслива Кароль зачарувала ніжністю в ліжку

Тіна спокусила постільним фотосетом в затишних образах (фото: instagram.com/tina_karol)

"Якщо ти ставишся до свого тіла дбайливо, воно відповідає тобі взаємністю",-запевнила українська поп-діва. Вона порадила шанувальникам вибирати якісну постільну білизну з натуральної тканини для повноцінного відпочинку і відновлення.

Шанувальники не змогли стримати емоцій від захвату та ніжності.

  • Яке кошенятко
  • Яка красива
  • Шикарна
  • Гарненька така
  • Ніжність
  • Така сонячна фотосесія
  • Сама ніжність
  • Затишна
  • Яка милашка!
  • Просто чарівна

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль спокусила мережу фото в тонкій шовковій сукні без білизни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Тіна Кароль
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Циклон Nathan притягне в Україну дощі з грозами: коли знову похолодає
Циклон Nathan притягне в Україну дощі з грозами: коли знову похолодає