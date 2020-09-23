Топлес з оголеними сідницями: Настя Каменських розбурхала мережу гарячим фотосетом

Співачка поділилася жаркими фото з відпустки

Настя Кеменских не упускає можливість продемонструвати апетитні форми, особливо, коли вона знаходиться на відпочинок і може легко змінити концертні вбрання на бікіні. Так, разом з Потапом співачка полетіла до Туреччини, звідки шанувальникам "шле привіт" у вигляді гарячих знімків.

На сторінці instagram вона опублікувала серію знімків топлес з одних червоних крихітних трусиках. Настя позує на балконі, обернувшись через плече до фотографа, яким, швидше за все, є її чоловік. Примітно, що текст до фото був дуже філософським і мотиваційним, адже співачка любить давати шанувальникам їжу для роздумів.

"Я вірю в те, що все в світі - це енергія. А кожна людина живе на своїй власній частоті енергетичних хвиль. І для того, щоб жити так, як мрієш, треба налаштуватися на енергетичну частоту тієї реальності, яку ми хочемо. Спочатку ваші мрії будуть збуватися на тонкому енергетичному рівні - тобто на рівні думок. І тільки потім збудуться в сьогоденні. Тому починайте кожен свій день з правильних думок. З любові до себе і з внутрішньої впевненості, що у вас все вийде!" - пообіцяла артистка.

Гаряче фото розбурхало підписників Насті – їх думки, як і завжди, кардинально розділилися: одні захоплювалися формами дівчини, інші вважали знімок занадто відвертим і розкритикували зірку.

Попа як у Кім, по-іншому не скажеш!

Ви шикарні

Дуже сексуально

Фігура сексуальна в тебе, Настя

Чарівна

Навіщо такі фотки?!

Ого, ось це жінка. Потапу пощастило!

Такий інтелектуальний текст. Дуже підходить під цю фотографію

Сусідів навпроти цього балкона шалено пощастило з видом, бюст-то не прикритий

Цариця

Дуже несподівано, це сексуально. Потап, заздрю

Нагадаємо, що раніше Потап розкрив подробиці про свою сім'ю і згадав про спортивне минуле.

До речі, нещодавно Настя Каменських і Потап повеселилися на дні народження друга Юрія Горбунова. Репер зізнався, що компанія гуляла до 4 ранку.