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Топлес на пляжі: Тіна Кунакі в одних трусиках похвалилася спортивною фігурою

Новость на русском → Четвер 24 грудня 2020 10:02
Топлес на пляжі: Тіна Кунакі в одних трусиках похвалилася спортивною фігурою Тіна Кунакі (фото: instagram.com/tinakunakey)
Автор: Lite

Тіна Кунакі днями показала незвичайний знімок з нової рекламної кампанії відомого бренду Bvlgari. Молода дружина Венсана Касселя знялася у ванній, примірявши вечірнє плаття, розшите діамантами. Розкішне фото викликало бурхливу реакцію користувачів мережі. Незважаючи на те, що Тіна часто знімається для даного бренду, воно вийшло неймовірно спокусливим і виразним. І Кунакі вирішила продовжувати в тому ж дусі, виклавши нову порцію гарячих фото.

Топлес на пляжі: Тіна Кунакі в одних трусиках похвалилася спортивною фігуроюТоплес на пляжі: Тіна Кунакі в одних трусиках похвалилася спортивною фігуроюТіна Кунакі на нових фото (фото: instagram.com/tinakunakey)

Тіна з'явилася на нових знімках топлес: на стрункому тілі зірки одягнуте лише бікіні, яке являє собою практично мотузочку. Довгі засмаглі ноги, пружні сідниці і плавний вигин спини вразили фанатів так сильно, що вони не перестають захоплюватися, що "такою красивоюнародитися неможливо".

Пізніше Тіна Кунакі показала знімки з цієї серії, але тепер в іншому ракурсі. Дівчина позує в морській піні, яка тільки і прикриває голі груди дружини Венсана Касселя. Вона дивиться в камеру спокійно і загадково. Але, виявилося, дівчині було у воді просто холодно. "Заморожена під сонцем", - написала вона.

Раніше ми писали, що Венсан Кассель зворушливо зізнався в любові своїй дружині.

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