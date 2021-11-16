Травесті-діва Монро показала себе без макіяжу і перуки: "така молоденька стала"

Українська травесті-діва Монро здивувала рідкісним фото, на якому постала без звичного яскравого макіяжу і навіть без перуки.

Як зазначила артистка в Instagram, їй подобається цей кадр, так що вона вирішила показати себе натуральну.

На знімку Монро відображена вдома в чорному халаті. На голові у неї пов'язана квітчаста хустка, а в одному вусі - масивна сережка у вигляді з'єднаних букв, що утворюють слово LOVE. При цьому на обличчі діви немає ні краплі макіяжу.

Вона піднесла одну руку до рота і загадково дивиться в об'єктив.

Травесті-діва Монро показала, як виглядає без косметики і перук (фото: instagram.com/monritta)

Як пояснила епатажна артистка, після жартівливого оголошення в попередньому пості про те, що вона хоче до кінця року знайти чоловіка, вона отримала дещо несподівану реакцію.

"Після мого поста-оголошення, що шукаю жОніха для здійснення п'ятого пункту "заручини" зі списку цілей і завдань на 2021, преса збудилася більше, ніж потенційні жоніхи. Стільки уваги і публікацій, можу уявити, що буде після весілля. Але поки що тиша та гладь, хіба що кількість дікпіків в директ додалася. Тому публікую себе НЮ, без ретуші і фільтрів. Десь читала, що чоловікам подобаються дівчата без бойового розфарбування. Хоча, відповідати чиїмось очікуванням - нерозумно. Просто кадр симпотний і я така юна", - написала травесті-діва.

Підписники зірки погодилися з нею і засипали її компліментами, а також запропонували, щоб "невгамовна Монро" стала наступною "Холостячкою".