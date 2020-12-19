Не тренуваннями єдиними: Настя Каменських показала, що їсть у вихідний день

Настя Каменських обожнює мотивувати фоловерів своєї соцмережі власними перемогами на біговій доріжці та у спортзалі. Також Настя не так давно поділилася своїм улюбленим блюдом, яке насичує організм корисними вітамінами та мікроелементами і не дає поправитися, - знайомтеся, вівсянка на воді.

"Якщо б потрібно було скласти список моїх улюблених речей, ранкова овсяночка на воді була б на одній з перших позицій", - написала тоді Каменських.

Ідеальний образ, збудований Настею, трохи не похитнувся: виявляється, Каменських теж влаштовує собі чит-міли - дні, коли можна все. Чим співачка і скористалася, замовивши величезну піцу. Правда, може, вона замовила їжу чоловікові Потапу?

Настя Каменських - бути або не бути (фото: instagram.com/kamenskux/)

Селфі з калорійною стравою італійської кухні Каменских лаконічно підписала так: "Yea or nay cheating day". Тобто: "Бути чи не бути дню, коли можна їсти все, що душі завгодно, в необмежених кількостях?".

Шанувальники залишилися добрі до свого кумира і, в більшості своїй, були "за", щоб співачка поїла щось, крім вівсянки на воді.

"Можна. Благословляю", "Іноді", "Пп дієта, зсж...", - написали шанувальники в коментарях.

Нагадаємо, раніше Настя навчила, як прокидатися завжди свіжою, сяючою і наповненою енергією. Співачка зізналася, що лягає спати до 22.00, ніяких вечірок з алкоголем і навіть їжі і води на ніч.