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З трепетом чекаю зустрічі: Даша Квіткова показала помітно кругленький животик

Новость на русском → Київ, Вівторок 06 квітня 2021 11:34
З трепетом чекаю зустрічі: Даша Квіткова показала помітно кругленький животик Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Lite

Дружина екс-Холостяка Микити Добриніна Даша Квіткова зараз вагітна первістком. Дівчина довго не могла завагітніти, так що зараз з нетерпінням чекає зустрічі зі своїм малюком, ну а поки радує шанувальників милими фото з животиком.

На своїй сторінці в Instagram вона виклала знімок, на якому позує, сидячи перед дзеркалом.

На Даші - довге облягаюче плаття кавового відтінку, яке чарівно підкреслило її помітно кругленький живіт. Майбутня мама ніжно поклала на нього руку і дивиться на своє відображення в дзеркалі.

З трепетом чекаю зустрічі: Даша Квіткова показала помітно кругленький животик

Даша Квіткова поділилася ніжним вагітним знімком (фото: instagram.com/kvittkova)

Квіткова зізналася в підписі, що з величезним трепетом очікує появи дитини на світ, що має відбутися на початку літа.

"Кожен раз, коли дивлюся на себе в дзеркало, з неймовірним трепетом чекаю цієї зустрічі", - зворушливо написала дружина Добриніна.

Підписники обсипають Дашу компліментами в коментарях, відзначаючи,що їй дуже личить вагітність.

  • Згадую цей час, як найчарівніший в житті
  • Даша, Вам дуже пасує цей стан, насолоджуйтеся цими моментами, бо це неймовірні відчуття. Час летить швидко, скоро зустрінетесь з Вашим карапузиком і будете найщасливіші
  • Тобі так іде вагітність
  • Скоро все буде, час дуже швидко йде...
  • Яке гарне фото, щастя Вам
  • Яка гарна
  • Вам дуже личить. Ця зустріч дійсно дуже трепетна
  • А потім будеш сумувати за пузиком
  • Дашенька, насолоджуйтеся цим моментом
  • Це найпрекрасніший стан жінки!!! Насолоджуйтесь, вам дуже личить
  • Яка ви жіночна, вам до лиця вагітність
  • Дуже ніжна

Нагадаємо, вагітна Даша Квіткова висловилася про сварки з чоловіком Микитою Добриніним.

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