Близькі стривожені: стали відомі нові подробиці роману Кім Кардашьян

Кім Кардашьян і Каньє Уест після заяви про розлучення почали активно будувати своє особисте життя. Так, інстадіва стала зустрічатися з коміком Пітом Девідсоном. А Каньє Уест днями вивів у світ нову дівчину . Близькі 41-річної бізнесвумен вважають, що таким чином він хоче привернути її увагу. А тому радіють, що вона знайшла собі гідного хлопця.

Але багато в цьому романі їх все ж насторожує. Про те, як відреагувала сім'я Кім на її нового бойфренда, розповів інсайдер.

В цілому близькі Кім схвалюють її вибір. На їхню думку, Піт веселий, дотепний, розслаблений і завжди може відвернути Кардашьян від думок про розлучення і екс-чоловіка.

"Очевидно, що їй не вистачає радості і веселощів в житті, а з Пітом вона, звичайно, може отримати ці емоції", - говорить джерело, наближене до зірки. Актор - буквально повна протилежність колишнього чоловіка Кім.

Кім Кардашян з мамою (фото: instagram.com/kimkardashian)

Але друзі Кім впевнені, що вона не повинна квапити події. Перш, ніж будувати з ним відносини, їй потрібно пізнати його краще. Як відомо, хлопець має репутацію ловеласа. Тільки за останній час він крутив романи з Кейт Бекінсейл, Маргарет Куеллі, Кайєю Гербер і Фібі Дайневор. До того ж у нього давно є проблеми з психікою і наркозалежністю, від яких періодично лікується в клініках.

"Всі раді за Кім, але в той же час закликають її не надто захоплюватися і не забігати вперед. Піт не просто так має репутацію серцеїда. Хоча його наміри можуть бути благородними, є побоювання, що Кім може постраждати", - заявив анонім.

Піт Девідсон (фото: instagram.com/petedavidsons)