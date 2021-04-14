Три красеня: MONATIK розчулив мережу знімком з синами

Відомий український виконавець MONATIK (Дмитро Монатік) лише нещодавно вперше показав обличчя своїх синів Данила і Платона, знявшись всією родиною у фотосесії для журналу. Артист обнародував новий чорно-білий знімок з хлопчиками, чим розчулив мережу.

Атмосферним кадром з малюками Монатік поділився на своїй сторінці в Instagram .

Так, для зйомки MONATIK вибрав чорний костюм і трендовий капелюх, діти ж позують в чорних шортах, білих футболках і лакованих черевичках, а також стильних беретах.

Виконавець присів навпочіпки і з ніжністю дивиться на синів, а ті мило і ніяково посміхаються.

Кадр був зроблений в рамках фотосесії для журналу L'Officiel, обкладинку якого зоряне сімейство раніше прикрасило.

MONATIK показав нове фото з синами-стилягами (фото: instagram.com/monatik_official)

"Як же так, їх заслужив я?

Кому там так прислужився я?

До того самого тремтіння по шкірі...

Що може бути дорожче..?" - підписав фото Дмитро.

Фолловери залишилися в захваті від такого милого фото і зазначили, що хлопчики дуже схожі на маму, дружину музиканта Ірину Демичеву.