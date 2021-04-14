Три красеня: MONATIK розчулив мережу знімком з синами
Відомий український виконавець MONATIK (Дмитро Монатік) лише нещодавно вперше показав обличчя своїх синів Данила і Платона, знявшись всією родиною у фотосесії для журналу. Артист обнародував новий чорно-білий знімок з хлопчиками, чим розчулив мережу.
Атмосферним кадром з малюками Монатік поділився на своїй сторінці в Instagram.
Так, для зйомки MONATIK вибрав чорний костюм і трендовий капелюх, діти ж позують в чорних шортах, білих футболках і лакованих черевичках, а також стильних беретах.
Виконавець присів навпочіпки і з ніжністю дивиться на синів, а ті мило і ніяково посміхаються.
Кадр був зроблений в рамках фотосесії для журналу L'Officiel, обкладинку якого зоряне сімейство раніше прикрасило.
MONATIK показав нове фото з синами-стилягами (фото: instagram.com/monatik_official)
"Як же так, їх заслужив я?
Кому там так прислужився я?
До того самого тремтіння по шкірі...
Що може бути дорожче..?" - підписав фото Дмитро.
Фолловери залишилися в захваті від такого милого фото і зазначили, що хлопчики дуже схожі на маму, дружину музиканта Ірину Демичеву.
- Вам невістка не потрібна? Я дочекаюся
- Неможливо красиво
- Три Монатіка
- На дружину схожі!
- Красунчики! Всі троє
- Синочки схожі на маму
- Це так круто
- Боже, як мило
- найпрекрасніші
- Шикарне фото
- Скільки у вас любові, це захоплює!
- Це саме миле, що я бачила останнім часом
Ми також повідомляли, що дружина MONATIK'а завела мережу пікантними фото - Ірина позувала в ліжку, а також в повній піни ванні.