Три щасливі крихітки: Світлана Лобода показала дочок і похвалилася подарунком від коханого
Співачка Світлана Лобода недвозначно натякає шанувальникам: в її житті настають великі зміни. Здається, співачка зібралася заміж. Цього разу Лобода показала, як проявляється любов її нового обранця - Світлана і обидві її доньки-крихітки сфотографувалися біля нереальної краси квітів.
І букети, і кільце на безіменному пальці, що з'явилося не так давно, Лобода демонструє у своєму Instagram.
"Втомлена, але щаслива, після трьох знімальних днів... Нарешті, опинилася вдома, щоб обійняти улюблених дівчат і відчути твою любов", - написала Лобода під фото з квітами.
Здається, доньки Лободи теж раді такого прояву любові - вони з радістю позують з мамою на фото поруч з квітами, які, очевидно, надіслав коханий співачки.
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial/)
Нагадаємо, Світлана показала своїх старших дочок: красуні, як і мама. У білому вбранні, як справжні принцеси.
Також Лобода славиться своїм вишуканим стилем. Співачка вразила фанатів луком: в брендовому костюмі стрункі ноги співачки здаються ще довшими.