Тридцять тисяч грн. в місяць на таксі: Jerry Heil здивувала зізнанням про свої витрати

Jerry Heil (Яна Шемаєва) - популярний блогер, тік-токер, співачка і автор пісень. 25-річна зірка підкуповує шанувальників своєю чесністю і відкритістю - вона не боїться робити відверті та інтимні зізнання про себе і розповідати подробиці особистого життя. Дівчина виступає за екологічність і розумне споживання, а також є веганом.

Про свій спосіб життя, витрати і маленькі слабкості Jerry чесно розповіла Олександрі Кучеренко в рамках програми " Зіркова скарбничка ".

Раніше у Яни було непорушне правило - 30% доходів вона відкладає, але іноді в кінці місяця дівчина бачить, що її гаманець порожній!

Вона знімає квартиру до 80 кв. м за 800 доларів на місяць. Співачка економить на комуналці - вона не користується газом, у неї є підлога з підігрівом, а максимальна сума за комунальні платежі становить 1500 грн.

"Треба витягувати з розетки всі прилади - як з метою економії, так і з еко-міркувань", - поділилася особистим лайфхаком Яна.

Jerry Heil намагається дотримуватися правил розумного споживання (фото: instagram.com/thejerryheil)

На шопінг в місяць вона витрачає близько 5 000 грн. Частина речей, які співачка не носить, продає, а деякі віддає в дитячий будинок або на благодійність. Одна з найдорожчих речей в гардеробі – чоботи на підборах кольору електрик, вартістю 600 доларів. До слова, це красиве, але не практичне взуття Яна не носить.

"Зараз я а етапі свідомого споживання", - зізналася знаменитість. Артистка почала сортувати сміття.

А ось на провізії співачка економить - 2500 грн на місяць витрачає на їжу. Вона вегетаріанець-сироїд. "Це супер-економія. Не купую м'ясо, рибу, яйця, молоко, не користуюся плитою", - зізналася вона.

"Моя основна стаття витрат - таксі. В день у мене йде десь 2 000 грн. 30 000 грн на місяць", - зізналася Яна. Вона зауважила, що подумує над покупкою маленької еко-машинки.

Яна розсекретила статті своїх витрат

Так, Jerry сумаарно витрачає близько 80 000 грн. в місяць. "Я купую велосипед!"- післяпідрахунків вигукнула здивована артистка.