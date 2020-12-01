Тричі мама: Світлана Лобода захопила фото своїх вже майже дорослих доньок

Фанати вважають, що у Лободи більше дітей

Світлана Лобода не афішує особисте життя. Численна армія шанувальників досі не зрозуміла, чи зайняте серце їхнього кумира? Також їм залишається тільки припускати, від кого у Світлани молодша дочка Тільда. Вже кілька років всі схиляються до думки, що дівчинка - дочка відомого епатажного виконавця з Німеччини - Тілля Ліндеманна. Правда, нещодавно сам Тілль висловився про жадібності слов'янських жінок, заявивши, що поки що весілля на одній з них не планує.

Як би там не було, своїх донечок співачка обожнює! Вона часто ділиться з шанувальниками знімками з ними. Наприклад, днями Лобода показала фото, на якому вона стоїть з двома своїми крихтами і ніжно посміхається. Всі одягнені в білі вбрання - справжнє жіноче царство.

Жіноча компашка Світлани Лободи (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

Шанувальники відзначили, що, на їхню думку, у Світлани не дві дочки, а набагато більше і назвали її "тричі мамою: мама Єви, мама Тільди і мама хітів і неймовірної музики", - такий коментар користувача соцмережі зібрав величезну кількість лайків.

Нагадаємо, що роман Лободи і Ліндеманна - це домисли шанувальників, ніхто не знає насправді, чи були у артистів романтичні відносини або це просто дружба. В одному з інтерв'ю Ксенії Собчак казала "що з ним хочеться бути кіскою" і він "афигенний".

Як ми раніше писали, український артист і продюсер Потап вперше розповів, як познайомився з знаменитим співаком, вокалістом Rammstein і батьком молодшої доньки Світлани Лободи Тиллем Линдеманном.