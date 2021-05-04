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Цілуємо не тих: Слава Камінська заговорила про невдале кохання

Новость на русском → Вівторок 04 травня 2021 17:27
Цілуємо не тих: Слава Камінська заговорила про невдале кохання Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Lite

Відома українська співачка Слава Камінська, колишня солістка групи "НеАнгели", захопила яскравим кадром з модної зйомки і заговорила про кохання у віршованій формі.

У своєму Instagram артистка опублікувала вірш власного твору про сумну і неправильну любов.

Вона супроводила його ефектним фото, на якому відображена в зеленій атласній сукні з пікантним декольте. Волосся Слави укладене в пишні хвилі, а на обличчі - яскравий макіяж з червоною помадою.

Однак головною родзинкою знімка є те, що співачка тримає в руках червону туфлю, при цьому притискаючи її до вуха, ніби телефон.

Цілуємо не тих: Слава Камінська заговорила про невдале кохання

Слава Камінська блиснула пишним декольте на яскравому кадрі (фото: instagram.com/babaslavka)

Також виконавиця поділилася своїм віршем і пожартувала, що їй пора самій починати писати собі пісні.

"Це десь глибоко
І дуже болить,
На шматки без ножа.
Ми біжимо від себе і своїх образ
І зазвичай біжимо не самі.

Прокидаючись не з тими,
Цілуємо не тих,
Про любов говоримо лукаво.
Ми біжимо від себе і своїх образ
І маємо на це право.

Демонструємо щастя в кожному пості,
Посміхаємося, біль приховуючи,
Засипаємо не з тими,
Цілуємо не тих,
Адже на все ми маємо право", - залишила такі рядки Камінська.

Фолловери оцінили як наряд, так і творчі здібності Слави.

  • Класний текст! Ви жива і справжня
  • Класно! Це не про мене, але красиво
  • Супер!!!
  • Браво
  • Дуже красиво
  • Дуже відгукується
  • Яка розумничка!
  • Яка красива
  • Щиро і круто
  • Шикарні слова!!! Співати
  • Вірш від душі
  • Я в захваті від слів
  • Красиві слова, до самого серця
  • Клас, слова прямо в душу і як ніби про мене

Нагадаємо, раніше Слава Камінська висловилася про роман з депутатом і натякнула на возз'єднання з екс-чоловіком.

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