Цілу, куди хочу: дружина Ступки різко висловилася про виховання доньки

Дружина Дмитра Ступки Поліна Логунова поділилася ніжним фото з їх дочкою Богданою. Мама з донькою відпочивають в теплих краях - однак блогер не розкриває, де саме. Вона висловила свою думку про виховання дитини і стосунки з нею.

На фото Логунова відображена на пляжі - вона сидить на шезлонгу в купальнику, прикрившись рушником. Дівчинка Богдана, якій скоро виповниться 4 роки, напівлежить на мамі і спить. При цьому голова її мами в кадр не потрапила.

Поліна Логунова показала фото з донькою на відпочинку (фото: instagram.com/polinalogunova)

Дружина Ступки досить різко висловилася про поради психологів щодо того, як слід поводитися з дітьми. Вона багато в чому з ними не згодна і чинить так, як вважає правильним сама.

"Часто читаю психологів, які віщають про те, як цілувати дітей, обіймати, правильно чи ні. Не знаю що у вас, а я з її народження цілую її постійно, в губи, ніжки, животик, куди хочу! Це моє досконале творіння і хто знає, скільки нам жити, але втрачати хвилини обіймів і поцілунків я не маю наміру! Це мій всесвіт, яка в'є з мене мотузки, але любить як ніхто, я для неї гори звертаю, переписую свою долю, цілую і ношу на руках досі. І плювати, що скажуть, слова змінюються часом, а наша любов бездоганна. Ми любимо один одного і постійно цілуємося, і знаєте що, шановні "психологи", мала я вас на увазі", - заявила Поліна.

Ведуча і блогер додала, що заради дочки готова на все і завжди буде її оберігати.

"Моє досконале творіння буде самим зацілованим малюком у всесвіті. Я не відпускаю її руку ніколи, коли поруч. Вона відчуває, що мама - захист. Так і є, дорогенька, матуся - твоя опора і захист, твоя любов, твоє найнадійніше плече. Навіть коли я боюся водних гірок я йду з тобою, ми катаємося на моїй дупі, мені страшно, але я тебе обіймаю так, щоб Тобі не було страшно. І у відповідь вона мені каже просто(!), "мама, ти така красива, ти така смілива", звідки це вона взяла? З 1 секунди її життя - ми єдине ціле, а ще "ми ж подружки". Моя дівчинка, тільки моя, мій носик, мої улюблені очі, моя досконалість, мій всесвіт", - зворушливо поділилася зіркова мама.

Чоловік і тато Дмитро Ступка не залишився осторонь - він явно повністю підтримує дружину в цьому питанні.

"Мої дівчата найкращі!" - написав актор у коментарі до публікації.

Більшість підписників також погодилися з Логуновою і відзначили, що вона все робить правильно.