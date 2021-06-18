Цілу піцу за раз: Віра Брежнєва зізналася, що вона їсть, щоб виглядати ідеально

Популярна співачка Віра Брежнєва розсекретила свою дієту, яка дозволяє їй завжди виглядати на всі сто.

В ефірі каналу "Україна" артистка розповіла, чи дозволяє собі поласувати улюбленими стравами і як готує своє тіло до зйомок кліпів.

Незважаючи на те, що зірка завжди виглядає добре і час від часу ділиться новими відвертими фотографіями, зізнається, до роботи, концертів і зйомок, вона готується по-особливому. А ось в інший час може дозволити собі улюблені страви.

"Я дозволяю собі з'їсти щось смачненьке, знову ж таки, зовсім недавно вкладала в соцмережі піцу. 8 червня моя мама відзначала день народження, і ми пішли в наш улюблений ресторан в Італії, де я самостійно з'їла цілу піцу! І мені не соромно, адже до зйомок кліпу було багато часу, а ось зараз я харчуюся інакше", - зізналася співачка.

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Після роботи можна і піцу з'їсти (фото: instagram.com/ververa)

Крім того, Віра Брежнєва розповіла, який саме раціон дозволяє їй завжди бути в прекрасній формі:

"Звичайно, я не сиджу на одних салатиках. Просто обмежую себе у вуглеводах і не вживаю алкоголь, коли готуюся до важливих заходів. До того ж вечорами я їм дуже мало. А ще я роблю певні процедури, спрямовані на те, щоб йшла зайва лімфа, і, звичайно, спорт! В принципі, все це я роблю завжди", - розповіла Віра Брежнєва.