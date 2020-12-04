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Дуже чіпляло: MONATIK висловився про конфлікти з дружиною і зробив несподіване зізнання про неї

Новость на русском → П'ятниця 04 грудня 2020 19:32
Дуже чіпляло: MONATIK висловився про конфлікти з дружиною і зробив несподіване зізнання про неї Дмитро Монатік з дружиною (фото: instagram.com/monatik_official)
Автор: Ольвія Агаркова

Співак розповів, чому свариться з дружиною

MONATIK (Дмитро Монатік) не перестає дякувати кохану дружину Ірину за підтримку і віру в нього на старті кар'єри і неоціненну допомогу і підтримку протягом усього творчого шляху. Правда, музикант і продюсер зізнається, що і в їх парі бувають розбіжності, але вони носять творчий характер. В інтерв'ю програмі "Слава+" на YouTube-каналі "Люкс ФМ" вын заявив, що в останній раз сперечався з дружиною Іриною Демічевої через нову композицію.

Ірині не сподобалася пісня Дмитра. "Вона говорила, що це не круто, не розуміє, а я кажу: "Ти ще зрозумієш". Ну, трошки по-іншому сказав", - сміється Дмитро.

"Раніше мене це дуже чіпляло. Сьогодні не зовсім так", - зізнався музикант.

Дуже чіпляло: MONATIK висловився про конфлікти з дружиною і зробив несподіване зізнання про неї

Дмитро та Ірина разом вдома і на роботі (фото: instagram.com/irinamonatik)

MONATIK зазначив, що його пару з Іриною часто порівнюють з їх колегами Потапом і його екс-дружиною і колегою Іриною Горовою, які керують лейблом Mozgi Entertainment.

"Ми одного разу відпочивали з Ірою Горовою. Багато розмовляли. Вони багато в чому були прикладом сім'ї і є вже прикладом продюсерів, які роблю щось спільно і успішно. І вона давала якісь поради", – зізнався Дмитро.

У продюсерському центрі MONATIK Corporation (спільне дітище з дружиною Іриною) співак виконує функції керівника, а його дружину можна порівняти з "сірим кардиналом".

Дмитро розкрив правду про стосунки з коханою

"Я вдячний Ірині за те, що вона це розуміє і приймає. Вона вміє дуже мудро привести до правильного рішення. Ми настільки воєдино мислимо, що якщо вона намагається підвести до чогось, я можу акуратно перекласти. Це круте спілкування. Це клас, коли в родині є такі внутрішні штучки, які ти обожнюєш", – з посмішкою зазначає артист.

У листопаді Дмитро та Ірина відлетіли на кілька днів у Стамбул, де влаштували романтичну прогулянку по місту.

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