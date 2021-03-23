Квітуча Лілія Ребрик зачарувала ніжними весняними луками

Телеведуча Лілія Ребрик знову повернулася до роботи в студії після перенесеного коронавіруса , чому вона дуже рада. Зараз зірка відчуває себе добре і з радістю приміряє для ефірів стильні і ефектні образи.

У своєму Instagram ведуча показала кілька весняних луків, а також зізналася, що вже дуже чекає справжню теплу весну, адже поки що погода в Києві не дуже радує.

Для першого ранкового ефіру після хвороби Лілія вибрала брючний костюм ніжно-рожевого кольору, який доповнила білою сорочкою і такого ж кольору туфлями-човниками. Волосся вона вклала у свої фірмові локони, а також зробила насичений макіяж.

Задоволена Ребрик позувала в студії з величезним букетом рожевих троянд у руках.

"Доброго ранку! Як я мріяла вам це сказати в ефірі "Ранку з Україною". Прокидайтеся!" - написала артистка.

На наступному ефірі зірка екранів з'явилася в ще більш легкому образі - платті-халаті бежевого відтінку довжиною до середини ікри і туфлях в тон. Вона доповнила аутфит масивними сережками і зробила акцент на губи з допомогою червоної помади.

"Привіт. Чи скоро там весна? Бо -2 у березні ой як бадьорить! Яка погода у ваших містах?" - поділилася Ребрик.

Лілія Ребрик захопила стильними нарядами пастельних тонів (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Користувачі мережі в коментарях радіють поверненню ведучої і захоплюються її квітучим зовнішнім виглядом і красою.