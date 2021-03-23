Квітуча Лілія Ребрик зачарувала ніжними весняними луками
Телеведуча Лілія Ребрик знову повернулася до роботи в студії після перенесеного коронавіруса, чому вона дуже рада. Зараз зірка відчуває себе добре і з радістю приміряє для ефірів стильні і ефектні образи.
У своєму Instagram ведуча показала кілька весняних луків, а також зізналася, що вже дуже чекає справжню теплу весну, адже поки що погода в Києві не дуже радує.
Для першого ранкового ефіру після хвороби Лілія вибрала брючний костюм ніжно-рожевого кольору, який доповнила білою сорочкою і такого ж кольору туфлями-човниками. Волосся вона вклала у свої фірмові локони, а також зробила насичений макіяж.
Задоволена Ребрик позувала в студії з величезним букетом рожевих троянд у руках.
"Доброго ранку! Як я мріяла вам це сказати в ефірі "Ранку з Україною". Прокидайтеся!" - написала артистка.
На наступному ефірі зірка екранів з'явилася в ще більш легкому образі - платті-халаті бежевого відтінку довжиною до середини ікри і туфлях в тон. Вона доповнила аутфит масивними сережками і зробила акцент на губи з допомогою червоної помади.
"Привіт. Чи скоро там весна? Бо -2 у березні ой як бадьорить! Яка погода у ваших містах?" - поділилася Ребрик.
Лілія Ребрик захопила стильними нарядами пастельних тонів (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Користувачі мережі в коментарях радіють поверненню ведучої і захоплюються її квітучим зовнішнім виглядом і красою.
- Лілічка! З поверненням! Ми за вами знудьгувалися!
- Лиличка, Ви шикарні!!!
- Ви така гарна! Так тримати!
- найкрасивіша жінка
- Гарненька така!!! Легкого тижня!
- Ліля відпочила і стала ще гарнішою
- Лілія ви дуже гарні, вам іде цей шикарний костюм
- Лілічка,Ві неймовірна красуня. Дуже гарний костюм. Вам дуже личить. З поверненням Вас. Міцного здоров'я, радості, успіхів, творчих злетів, гарного весняного настрою
- Лиличка, сонечко наше! Як я рада тебе бачити здоровою і красивою. Дай Бог тобі завжди бути здоровою, веселою і щасливою
- Добрий ранок! Які соковиті фарби! Краса
- Незвичний стиль, альо бомбічний
Нагадаємо, Лілія Ребрик висловилася про коронавірус і дала лайфхак для локдауна.