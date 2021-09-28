"Квіти РАГСом пахнуть?" Нікітюк заінтригувала вражаючим ранковим сюрпризом

Леся Нікітюк зараз активно знімається, і її день буквально розписаний по хвилинах. Так, їй доводиться прокидатися ні світло ні зоря, щоб бути на знімальному майданчику і готувати сюрпризи для шанувальників. Вона з задоволенням демонструє яскраві вбрання , в яких незабаром Лесю можна буде побачити по ТБ. Ранній підйом, схоже, йде Леді Ле тільки на користь - вона прекрасно виглядає в кадрі.

Ведуча вирішила показати в Instagram , як почався її черговий робочий день.

Леді Ле зображена з розкішним букетом в руках. Вона позує з яскравим макіяжем в привабливому кокетливому аутфіті - строкатому топі і спідниці. Леся посміхається і робить селфі в дзеркалі.

"Як вам такий поворот о 8-й ранку? Тільки намалюєшся, зразу квіти несуть", - похвалилася ведуча.

Леся Нікітюк похвалилася вражаючим подарунком (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

У коментарях шанувальники засипали щасливу володарку розкішних квітів компліментами і навіть трохи жартували.

"А ненафарбованій бояться нести?"- поцікавився хтось із шанувальників телезірки. "Через раз" – з гумором відреагувала Леді Ле.