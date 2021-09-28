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"Квіти РАГСом пахнуть?" Нікітюк заінтригувала вражаючим ранковим сюрпризом

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Вівторок 28 вересня 2021 14:38
"Квіти РАГСом пахнуть?" Нікітюк заінтригувала вражаючим ранковим сюрпризом Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Styler

Леся Нікітюк зараз активно знімається, і її день буквально розписаний по хвилинах. Так, їй доводиться прокидатися ні світло ні зоря, щоб бути на знімальному майданчику і готувати сюрпризи для шанувальників. Вона з задоволенням демонструє яскраві вбрання, в яких незабаром Лесю можна буде побачити по ТБ. Ранній підйом, схоже, йде Леді Ле тільки на користь - вона прекрасно виглядає в кадрі.

Ведуча вирішила показати в Instagram, як почався її черговий робочий день.

Леді Ле зображена з розкішним букетом в руках. Вона позує з яскравим макіяжем в привабливому кокетливому аутфіті - строкатому топі і спідниці. Леся посміхається і робить селфі в дзеркалі.

"Як вам такий поворот о 8-й ранку? Тільки намалюєшся, зразу квіти несуть", - похвалилася ведуча.

&quot;Квіти РАГСом пахнуть?&quot; Нікітюк заінтригувала вражаючим ранковим сюрпризом

Леся Нікітюк похвалилася вражаючим подарунком (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

У коментарях шанувальники засипали щасливу володарку розкішних квітів компліментами і навіть трохи жартували.

"А ненафарбованій бояться нести?"- поцікавився хтось із шанувальників телезірки. "Через раз" – з гумором відреагувала Леді Ле.

  • Гідна всіх квітів світу
  • І не впізнала – така красива
  • Захоплення!
  • Шикарна
  • Дуже красива. Нехай буде побільше таких хороших сюрпризів
  • Крутий поворот
  • Ранок починається не з кави. Ідеально
  • Спробуй на ніч не змивати - може всю ніч квіти носити будуть. Квіти РАГСом пахнуть?
  • Багатьом тільки сниться таке. Леся, отримуйте від життя задоволення
  • Сама як квіточка

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк показала білизну під сорочкою і вирішила заплутати шанувальників своєю заявою про зміни в зовнішності.

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Леся Нікітюк
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