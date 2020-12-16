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Твоїй дівчинці погано без тебе: Дана Балана закликають повернутися на "Голос країни"

Новость на русском → Середа 16 грудня 2020 14:19
Твоїй дівчинці погано без тебе: Дана Балана закликають повернутися на "Голос країни" Дан Балан (фото: facebook.com/officialdanbalan)
Автор: Світлана Мащенко

Дана Балана, який два сезони поспіль був наставником "Голосу країни", просять повернутися в суддівське крісло. Це місце, на думку багатьох фоловерів, не по праву зайняв Олег Винник.

Молдовський музикант розмістив в Instagram філософський пост, який викликав неоднозначну реакцію шанувальників.

"Про що говорять очі після неможливого поєдинку з долею?" - підписав він чорно-білий знімок.

Твоїй дівчинці погано без тебе: Дана Балана закликають повернутися на &quot;Голос країни&quot;

Дан Балан викликав реакцію шанувальників "Голосу країни" (скрін: instagram.com/danbalan)

Багато підписників Балана розцінили такий пост, як жалкування про те, що артист не буде частиною "Голосу країни" у новому сезоні. Дехто шкодує, що на "Голосі" тепер не буде хімії між ним і Тіною Кароль.

  • "Кажуть: "Я що, все проспав? Чому в моєму кріслі Винник?!"
  • Як шкода, що ти не тренер "Голосу".
  • Так хочу, щоб з Тіною був... Така гарна пара...
  • Ооох, коханий наш. Там твоій дівчинці на "Голосі" погано без тебе.

Нагадаємо, що наставниця Дана Балана Оксана Муха перемогла на "Голосі країни" у 2019 році.

Раніше ми писали, що в новому сезоні 2021 шоу зазнає зміни. Через це організатори назвали його "Голос країни. Перезавантаження". Наставниками в проєкті стануть Тіна Кароль, Діма Монатік, Надя Дорофєєва та Олег Винник.

Зазначимо, що Винник вже встиг нарватися на критику через свою участь у шоу.

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