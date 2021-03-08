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Твій хлопець Рокфеллер? Леся Нікітюк в одній сорочці не на жарт заінтригувала мережу

Новость на русском → Понеділок 08 березня 2021 16:58
Твій хлопець Рокфеллер? Леся Нікітюк в одній сорочці не на жарт заінтригувала мережу Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Леся Нікітюк завжди відрізнялася оригінальністю, за що і отримала справедливе звання народної улюблениці. Вона вміє підняти настрій своїм шанувальникам і до буденних речей підійти з гумором. Також ведуча не проти подражнити мережу, тому час від часу публікує провокаційні фото. Наприклад, в Міжнародний жіночий день вона вирішила не просто привітати всіх українок, але і заінтригувати їх.

Леді Ле для фото в Instagram розмістилася серед квітів – величезних букетів троянд різних кольорів, сортів і розмірів, тюльпанів та інших.

На Лесі одна білосніжна сорочка під якою не спостерігалося білизни. Вона пікантно оголила ключиці і ліню декольте, а також продемонструвала довгі ноги.

Твій хлопець Рокфеллер? Леся Нікітюк в одній сорочці не на жарт заінтригувала мережу

Леся заінтригувала фото з квітами (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники телезірки почали губитися в здогадках і обдаровувати Лесю компліментами.

  • Як багато! Чи твій хлопець Рокфеллер, чи це від мами Кет
  • Самий чарівний квітка мами Кет посередині
  • Боже! Яке гарне фото
  • Ви краса!
  • Шикарна
  • Квітка серед квітів
  • Красива і ніжна
  • Яка різниця, чиї. Вам вони йдуть
  • Краси серед краси
  • Фото відпад

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк потішила мережу своїм пікантним фото, на якому зіркою стала не вона.

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