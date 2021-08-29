"Ти дійшов": Тіна Кароль зізналася в коханні особливому чоловікові, але це не Балан

Тіні Кароль довго приписували роман з молдавським хітмейкером і її колишнім колегою по проекту "Голос країни" Даном Баланом. Кілька сезонів пара майстерень підігрівала інтригу, а шанувальники із завмиранням серця ловили погляди і жести зірок, що свідчать про романтику між ними. Правда, потім вибухнув гучний скандал, коли стало відомо – зіркова лав-сторі була створена для глядачів, проте пізніше нібито стала реальністю. Тіна і Дан же зазначили, що іскра між ними була справжньою , адже зіграти почуття на замовлення неможливо. Тим часом, в оточенні Тіни є чоловік, який постійно поруч з нею і підтримує, сприяє і допомагає. Це її піар-менеджер Павло Орлов, який 27 серпня відзначив день народження, а співачка не змогла пропустити таку подію і публічно зізналася чоловікові в любові.

Так, в Instagram Stories вона запостила фото Павла, на якому він розташувався з книгою в руках на тлі гвинтових сходів і посміхається в камеру.

"Життя - гвинтові сходи, цей день був на верхньому щаблі для тебе. Ти дійшов. Я люблю тебе, з днем народження, "ПО", - залишила зворушливе послання імениннику Кароль.

Тіна душевно звернулася до близького чоловіка-іменинника (instagram.com/tina_karol)

Минулого року на честь дня народження Орлова, Кароль влаштувала йому приємний сюрприз. Вона організувала персонально для іменинника унікальний вечір класичної музики - в залі були тільки співачка і її піарник і близька людина.

"Коханий мій. Ти справжній Хранитель мій. Я дуже сильно люблю. Інше... не публічно", - підписала тоді спільне відео з Павлом Тіна.

У Тіни і Павла особливі трепетні відносини