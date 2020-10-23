Важко знайти підхід: продюсер Танців із зірками розкрив правду про Тіну Кароль

Тіна Кароль виявилася власницею непростого характеру

Тіна Кароль щонеділі блищить в ефірі "Танців з зірками 2020" і радує шанувальників неповторними образами та вбранням. Співачка ось вже який сезон працює ведучою голдрума і є частиною великої команди найтанцювальнішого шоу країни. Про те, як же працюється з української поп-дівою і який у неї характер розповів продюсер "Танців із зірками" та "Голосу країни" Володимир Завадюк.

В інтерв'ю для програми "Слава+" на YouTube-каналі Люкс ФМ він зізнався, що Тіна має непростий характер, але складних людей продюсер любить і за тривалий час спільної роботи встиг навіть поріднитися з артисткою.

"До неї справді важко знайти підхід. Зараз ми дуже дружні. Для мене це близька людина, майже родич", - зізнався Володимир.

Тіна Кароль має непростим характером (фото: instagram.com/tina_karol)

Він згадав про перше знайомство та спільну роботу з співачкою – тоді Завадюк виступив сценаристом музичного фільму-сповіді Тіни – "Сила любові і голосу".

"Перше знайомство з Тіною було несамовито складним. Ми знімали перший фільм про Тіну – "Сила любові і голосу". Я був сценаристом, і я пишаюся цим, вважаю, що це класна робота. Інтерв'ю тривало близько п'яти годин і було багатогранним. Але перед інтерв'ю мені жодного разу не вдавалося зустрітися і поговорити з Тіною. І з перших питань Тіна сприйняла їх дуже гостро, жорстко і, мені здається, отримала жорстку відсіч. Я сказав: "Або ми про це спілкуємося, або закінчуємо інтерв'ю". І в цей момент ми зрозуміли один одного", - згадує Завадюк.

Він зізнався, що дрібні конфлікти з співачкою виникають завжди, але Володимир обожнює складних і сильних особистостей. Він порівняв Тіну з "новим лакшері "Мерсом", який тільки готується до випуску".

Володимир Завадюк розсекретив правду про роботу з Тіною Кароль

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль викликала фурор появою в карміновій вечірній сукні з розрізом до середини стегна.

До речі, Тіна Кароль раптово зробила несподіване зізнання на зйомках популярного телешоу.