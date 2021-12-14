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Тисячі доларів за вхід: Потап розповів, як вони з Настею відзначать річницю весілля

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Вівторок 14 грудня 2021 15:32
Тисячі доларів за вхід: Потап розповів, як вони з Настею відзначать річницю весілля Настя Каменських і Потап (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Марина Настевич

Продюсер і знаменитий український репер Потап розповів про плани на святкування третьої річниці весілля з коханою Настею Каменських. Пишне торжество відбудеться 23 травня 2022 року з оригінальним нюансом - вхід на нього буде платним.

Своєю незвичайною ідеєю Потап поділився в інтерв'ю "Зірковому шляху".

Продюсер заявив про намір створити в Україні найбільший благодійний концерт і поєднати його зі своєю річницею. Так, захід відбудеться в Києві і потрапити на нього зможе кожен бажаючий - якщо заплатить.

"Щороку 23 травня ми в Києві влаштовуватимо наше чергове відкрите весілля. Але весілля, як благодійний захід, на який будемо привозити якихось крутих артистів, наприклад, Snoop Dogg", - поділився артист.

Тисячі доларів за вхід: Потап розповів, як вони з Настею відзначать річницю весілля

Настя Каменських і Потап одружилися в 2019 році (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап додав, що вхід на вечірку обійдеться в 5 тисяч доларів. Всі виручені кошти закохані будуть віддавати на благодійність.

"Всі гроші обов'язково віддамо на допомогу дітям. Якщо це все вийде, то наступний рік буде класним", - зазначив Олексій.

Він також зазначив, що хоче, щоб у нього і Насті все було ще краще в творчому плані, а крім того - репер зізнався, що сильно мріє про дітей. За його словами, вже наступного року вони з дружиною хочуть народити дитину.

Раніше Настя Каменських розсекретила правила харчування перед Новим роком, щоб на свята бути в ідеальній формі.

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Настя Каменських Потап
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