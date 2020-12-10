Тюрбан і спортивний костюм: Джамала зізналася, як придумала свій "дивненький" стиль

Джамала нещодавно зізналася своїм фанатам, що історія вибору імен її синочків оповита справжньою містикою. Співачка поділилася зворушливими сімейними фото і розповіла, що одне з імен їй... приснилося!

А тепер зірка відкрила карти, чому її стиль, за її ж словами, такий "дивненький". Співачка зізналася, що вона рада, коли її копіюють, але і сама вона знайшла в свій час, ким надихнутися.

Джамала, коли до неї прийшло натхнення (фото: instagram.com/jamalajaaa/)

"Про "дивненький" стиль. За мій невеликий творчий шлях я змінювалася багато разів, експериментувала зі стилем, образами, зачісками. І мені це подобається!

В цьому є відчуття нового часу, свобода, натхнення.

Приємно, коли бачу, щомною надихаються, роблять стрижки, як у мене, стрижуть чубчика, одягають капелюшки, випрямляють волосся, роблять хвилю, косички, каре, носять чалмушки і т. д.

І ви часто запитуєте, а ким же я надихаюся? Насправді у мене немає ідолів або дівчат, які є для мене зразками стилю весь час. Я б сказала, що це відбувається етапами, періодами, немає такого, що мені подобається чийсь стиль тривалий період.

Наприклад, останнім часом мені дуже подобається стиль британки M. I. A. Дуже імпонує, як вона сполучає спорт з елементами сходу. Побачила автентичні хатки в Brayka Bay hotel та за допомогою підручних засобів зробила кілька фото.

Так, до речі, хустку, з якого я спорудила тюрбан (на фото), насправді - слінг для малюків. Style, make & photo by me", - написала зірка.

Нагадаємо, співачка раніше розповіла, як підтримувати імунітет: Джамала дала шанувальникам цінні поради.