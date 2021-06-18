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Горбунов раптово зібирався на Євробачення: "у мене теж голос є!"

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Київ, П'ятниця 18 червня 2021 12:58
Горбунов раптово зібирався на Євробачення: "у мене теж голос є!" Юрій Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Автор: Ольвія Агаркова

Юрій Горбунов - не тільки популярний ведучий і відмінний комедійний актор і продюсер, а ще й, як виявилося, вміє непогано співати. До слова, шоумен не приховує, що володіє багатьма музичними інструментами – грає на баяні, фортепіано, гітарі. За плечима у Юрія - музична школа. Крім того, він не виключає, що може влаштувати творчий дует з дружиною Катею Осадчою: ведуча зіграє на фортепіано, а її чоловік – на гітарі.

А на підкорення нових музичних вершин його наштовхнула зустріч з фронтвумен Go_A Катериною Павленко. Знаковим фото Юрій поділився в Instagram.

Ведучий зробив пам'ятне селфі з лідером українського колективу, який приніс Україні почесне п'яте місце на конкурсі Євробачення 2021.

"Постояв біля зірки! Може, і я коли поїду на Євробачення! А що? У мене теж голос є!" - був рішуче налаштований Юрій.

Горбунов раптово зібирався на Євробачення: &quot;у мене теж голос є!&quot;

Юрій показав пам'ятне селфі з фронтвумен Go_A (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Звичайно ж, яскравій і самобутній Катерині в оригінальному вбранні і образі дісталося чимало компліментів від користувачів.

Також підписники шоумена підтримали його ідею, і ще раз захопився талантом Павленко, яка змусила весь світ полюбити український фольк.

  • Успіхів! Якщо сильно захотіти, можна в космос полетіти!
  • Правильно, там ви ще не були
  • Все може бути
  • Аж очі засліпило від зірок
  • Нехай вам всім пощастить, ви класні

Нагадаємо, що раніше Юрій зворушив ніжними фото з вагітною Катею Осадчою. Пара вибрала для романтичного фотосету біля будинку total white-образи.

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