Горбунов раптово зібирався на Євробачення: "у мене теж голос є!"

Юрій Горбунов - не тільки популярний ведучий і відмінний комедійний актор і продюсер, а ще й, як виявилося, вміє непогано співати. До слова, шоумен не приховує, що володіє багатьма музичними інструментами – грає на баяні, фортепіано, гітарі. За плечима у Юрія - музична школа. Крім того, він не виключає, що може влаштувати творчий дует з дружиною Катею Осадчою: ведуча зіграє на фортепіано, а її чоловік – на гітарі.

А на підкорення нових музичних вершин його наштовхнула зустріч з фронтвумен Go_A Катериною Павленко. Знаковим фото Юрій поділився в Instagram .

Ведучий зробив пам'ятне селфі з лідером українського колективу, який приніс Україні почесне п'яте місце на конкурсі Євробачення 2021.

"Постояв біля зірки! Може, і я коли поїду на Євробачення! А що? У мене теж голос є!" - був рішуче налаштований Юрій.

Юрій показав пам'ятне селфі з фронтвумен Go_A (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Звичайно ж, яскравій і самобутній Катерині в оригінальному вбранні і образі дісталося чимало компліментів від користувачів.

Також підписники шоумена підтримали його ідею, і ще раз захопився талантом Павленко, яка змусила весь світ полюбити український фольк.