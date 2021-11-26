"У мене штора впала": екс-НеАнгел Слава пояснила, чому підняла руку на Віку

Конфлікт і розбірки між колишніми учасницями групи "НеАнгели" триває. Все почалося з того, що Вікторія Смеюха розрізала і з'їла торт із зображенням екс-колеги, після чого в інтерв'ю і зовсім заявила, що всі 15 років в колективі терпіла булінг і навіть рукоприкладство .

В інтерв'ю "Слава+" на YouTube Слава підтвердила, що 7 років тому між нею і Вікою сталася бійка в автобусі, в якій вона вирвала екс-колезі волосся, і пояснила причину.

Виконавиця пояснила, що її дратували постійні запізнення Смеюхи. І коли та знову запізнилася на цілих 40 хвилин, а вагітній на великому терміні Камінській і всій команді довелося її чекати - терпець урвався. До того ж, свою роль зіграли гормони.

"Слава була на 8 місяці вагітності, і почала це не Слава. Навіщо битися з вагітною жінкою? Ні, полізла битися я, після того, як Віка запізнилася на 40 хвилин", - зазначила вона.

Далі співачка розповіла детально, як все було.

"Я з великим животом сиджу в машині, їхати хрін знає куди. Я сказала: "Май повагу до мого стану". Вона відповіла:"А що, вагітність - хвороба?". Я розумію, що людина, яка не знає, що таке гормональні сплески... Я кажу: "Ще раз таке скажеш – дам в диню", – а вона у відповідь: "Я тобі дам, тому що я сильніше". Ну а далі я вже не пам'ятаю, у мене штора впала", – згадала зірка.

Також вона додала, що очевидцями події стали її колишній чоловік Едгар і кума. При цьому Камінська зазначила, що зараз, мабуть, так би не вчинила.

Слава підкреслила, що їй би не хотілося запам'ятатися слухачам скандалами, адже вона дорожить своєю репутацією. Також співачка зазначила, що в тих конфліктах, які за 15 років траплялися між нею і Смеюхою, не завжди вона одна була неправа. Була винною і Віка.

При цьому вона зізналася, що не йшла з групи, так як трималася за непогані гонорари.

"Ми дві змії, тому що кожна з нас амбітна. Зрозуміло, що не завжди було комфортно ... працювали, тому що ми заробляли разом, тому що у нас були хороші моменти", – поділилася Камінська.

А зараз, на думку Слави, Віка валить все на неї, щоб пропіаритися - так Сміюха звертає на себе увагу перед релізом своєї нової пісні. Від найближчих корпоративів, на яких замовники як і раніше хочуть бачити "НеАнгелів" разом, Камінська відмовилася, зазначивши, що більше на сцену з "цією лицеміркою" не вийде.

У солісток "НеАнгелів" були напружені відносини всі 15 років існування групи (фото: instagram.com/neangely.official)