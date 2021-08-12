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"У нас більш інтимні історії": популярний блогер заінтригував заявою про Настю Приходько

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Київ, Четвер 12 серпня 2021 19:18
"У нас більш інтимні історії": популярний блогер заінтригував заявою про Настю Приходько Анастасія Приходько та Олег Машуковський (фото: прес-служба каналу "Україна")
Автор: Lite

Співачка Анастасія Приходько та блогер Олег Машуковський разом вийшли на червону доріжку перед стартом проекту "Співають всі!", чим змусили українців пообговорювати їхні стосунки.

Як видно на фото, зірки були в екстравагантних костюмах - Анастасія одягла чорний чоловічий костюм, а Олег - довгу сукню з корсетом і довгими рукавичками, - і не приховували своєї пристрасті.

&quot;У нас більш інтимні історії&quot;: популярний блогер заінтригував заявою про Настю Приходько

Анастасія Приходько та Олег Машуковський (фото: прес-служба каналу "Україна")

"Ми намагаємося знайти спільну мову і спілкуємося на теми, які цікавлять нас обох. З'явитися тут саме так ми вирішили разом. Олег зробив мені макіяж, а я підібрала йому сукню. Тому ми так гармонійно виглядаємо", - прокоментувала свою появу на червоній доріжці каналу "Україна" Настя.

Машуковський зазначив, що вони зі співачкою нарешті помирилися після скандалу і готові радувати шанувальників колабораціями.

"Зараз ми готуємо спільну пісню! Як співалося раніше "Мама, а ти ж мені казала...". Насправді у нас з Настею свої історії, більш інтимні. Але у неї є чоловік і це дуже погано для мене, адже вона вірна йому. Але я вірю в те, що чоловік - не шафа, як то кажуть, посунеться", - зазначив блогер.

Сама співачка не стала коментувати слова супутника, зазначивши, що він - її чоловік на цей вечір.

&quot;У нас більш інтимні історії&quot;: популярний блогер заінтригував заявою про Настю Приходько

Анастасія Приходько та Олег Машуковський (фото: прес-служба каналу "Україна")

Раніше Анастасія Приходько розповіла, як скинула 20 кг за три місяці після пологів.

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Анастасія Приходько
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