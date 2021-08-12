"У нас більш інтимні історії": популярний блогер заінтригував заявою про Настю Приходько
Співачка Анастасія Приходько та блогер Олег Машуковський разом вийшли на червону доріжку перед стартом проекту "Співають всі!", чим змусили українців пообговорювати їхні стосунки.
Як видно на фото, зірки були в екстравагантних костюмах - Анастасія одягла чорний чоловічий костюм, а Олег - довгу сукню з корсетом і довгими рукавичками, - і не приховували своєї пристрасті.
Анастасія Приходько та Олег Машуковський (фото: прес-служба каналу "Україна")
"Ми намагаємося знайти спільну мову і спілкуємося на теми, які цікавлять нас обох. З'явитися тут саме так ми вирішили разом. Олег зробив мені макіяж, а я підібрала йому сукню. Тому ми так гармонійно виглядаємо", - прокоментувала свою появу на червоній доріжці каналу "Україна" Настя.
Машуковський зазначив, що вони зі співачкою нарешті помирилися після скандалу і готові радувати шанувальників колабораціями.
"Зараз ми готуємо спільну пісню! Як співалося раніше "Мама, а ти ж мені казала...". Насправді у нас з Настею свої історії, більш інтимні. Але у неї є чоловік і це дуже погано для мене, адже вона вірна йому. Але я вірю в те, що чоловік - не шафа, як то кажуть, посунеться", - зазначив блогер.
Сама співачка не стала коментувати слова супутника, зазначивши, що він - її чоловік на цей вечір.
Анастасія Приходько та Олег Машуковський (фото: прес-служба каналу "Україна")
Раніше Анастасія Приходько розповіла, як скинула 20 кг за три місяці після пологів.