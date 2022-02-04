ru ua
Пт, 04 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"У нас проблеми?": Нікі Мінаж випустила гангстерський кліп

Новость на русском →
П'ятниця 04 лютого 2022 17:39
"У нас проблеми?": Нікі Мінаж випустила гангстерський кліп Нікі у ролі подвійного агента (фото: youtube.com/nickiminaj)
Автор: Сергій Кулик

Тринідадська виконавиця Ники Мінаж (Оніка Таня Мараж-Петті) випустила відеокліп "Do We Have A Problem?", у зйомках якого взяв участь американський репер Lil Baby (Домінік Джонс).

Прем'єра кліпа відбулася на YouTube-каналі співачки 4 лютого.

"Do We Have A Problem?" став першим синглом Ніккі Мінаж за останні два роки. Разом з нею в пісні з'являється репер Lil Baby, також в кліпі з'являються актори Корі Хардрікт (Cory Hardrict) та Джозефом Сікорою (Joseph Sikora).

Можна сміливо сказати, що така тривала робота режисера Бенні Бума (Benny Boom) вийшла стильною та захоплюючою. Складається враження ніби перед тобою проносяться кадри з гостросюжетного бойовика. За сюжетом Нікі грає роль подвійного агента, якому повідомили про зустріч у клубі багатих убивць. Співачка прямує на секретний аукціон зі своїм партнером-агентом, якого грає Сікора, де Ліл Бебі робить ставки на цінні предмети. Сюжет закручується, несподіваною кульмінацією якого є сцена на Кубі.

Раніше Нікі Мінаж пообіцяла випустити новий альбом у 2022 році. Майбутня платівка стане для співачки п'ятим студійним проектом.

Раніше ми писали, що у Machine Gun Kelly та дочки Вілла Сміта вийшла нова пісня

Читайте LITE в Google News
Канье Уэст
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Доказовий дієтолог Тетяна Колчанова - про ліки, які калічать наших дітей, правильне харчування та разрекламовані суперфуди
Доказовий дієтолог Тетяна Колчанова - про ліки, які калічать наших дітей, правильне харчування та разрекламовані суперфуди