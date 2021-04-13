ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Учасник "Голосу країни" показав жорстокість сучасного світу на відео

Новость на русском → Київ, Вівторок 13 квітня 2021 16:47
Учасник "Голосу країни" показав жорстокість сучасного світу на відео Віктор Нікіфоров випустив відео на пісню "Біг" (фото: прес-служба співака)
Автор: Lite

Учасник шоу "Голос країни 11" Віктор Нікіфоров, який відомий під сценічним ім'ям Gorim!, випустив відео на свою пісню "Біг".

Сам трек вже встиг зайняти своє місце на головних радіостанціях країни. Легкий, танцювальний, з домішкою естетики 80-х і 90-х років минулого століття, він розкривається слухача з різних сторін. Адже за яскравим і динамічним аранжуванням ховається глибока лірика і смисли.

"Ця пісня про життя, про заплутаність цього світу, відсутність абсолютного добра чи зла. Пісня про прийняття складних рішень, які часто роблять комусь боляче. Цей світ занадто жорстокий щоб бути в ньому ангелом, і ти можеш навіть не помітити, як у чиїхось очах ти набуваєш образ демона. Якщо не звертати увагу на текст та зміст, пісня має доволі веселий характер звучання, це зроблено спеціально для створення ефекту спантеличення і більшої передачі атмосфери змісту", - ділиться Віктор.

Учасник &quot;Голосу країни&quot; показав жорстокість сучасного світу на відео

Gorim! випустив відео на пісню "Біг" (фото: прес-служба співака)

Сингл супроводжує відеокліп, наповнений образами з наших буднів. Герой спостерігає за світом з боку. Через блакитне світіння моніторів проживає своє життя з усією її багатогранністю.

"Біг" - це про складну, глибоку, наповнену сенсом історію. Кожна деталь - образ - від "занурення" до пластмасового стільця героя. Це відвертий виклик - жити життя. Адже жити життя і спостерігати за ним - різне. Цей відеоряд виклик саме жити його. Зі всією його радістю, зі смутком його - жити, відчуваючи відповідальність перед ним в повному обсязі", - розповідає режисер кліпу Лєра Мазур.

Gorim! - Біг

Раніше ми писали, що з'явилася сильна пісня, яка може стати гімном Пласта.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу музыка Голос країни
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Лорак, Кіркоров і Крутий заспівали українською мовою: "Рідна мати моя, ти ночей не доспала..."
Лорак, Кіркоров і Крутий заспівали українською мовою: "Рідна мати моя, ти ночей не доспала..."